Původně hledal mince
Adam Kout se o historii zajímal už od dětství. Během studia na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi spolupracoval s místním muzeem a účastnil se archeologických výzkumů.
V polovině dubna 2007 se vydal s detektorem kovů na kopec na Mladoboleslavsku. Dočetl se totiž, že se tam kdysi nacházely středověké mince, a chtěl je zkusit najít. Místo nich ale narazil na předměty mnohem staršího původu.
Nejprve objevil jednu bronzovou sekeru. Když se následně ukázalo, že pod zemí leží další předměty, začalo být jasné, že nejde o obyčejnou ztracenou věc. Kout nakonec objevil čtyři bronzové sekery a osm spirál ze zlatého drátu. Další zlatou spirálu společně s archeologem Filipem Krásným odkryli při následném výzkumu.
„Nejprve jsem nalezl jen jednu sekeru a měl jsem ohromnou radost; po nálezu těch dalších předmětů jsem se domníval, že sním,“ vzpomínal později mladý nálezce v rozhovoru pro archeologický magazín Keltoi.
Zlaté spirály vážily čtvrt kilogramu
Odborníci určili stáří nálezu přibližně na 3300 let. Předměty pocházejí z přelomu střední a mladší doby bronzové. Hmotnost devíti zlatých spirál dosahovala celkem zhruba 250 gramů.
Zlato nebylo zpracováno do podoby mincí nebo klasických šperků. Šlo o drátky stočené do spirál a klubíček, jejichž konce byly upravené do hranolovitého tvaru. Menší spirály mohly sloužit jako ozdoby, například do vlasů.
Podle archeologa Filipa Krásného šlo o nejbohatší pravěký poklad, který byl do té doby na Mladoboleslavsku objeven. Samotná hodnota zlata byla tehdy odhadnuta přibližně na 100 tisíc korun. Historický význam nálezu byl ovšem mnohem větší a penězi se nedal vyjádřit.
Archeologové navíc zjistili, že v místě nálezu pravděpodobně kdysi existovalo opevněné pravěké sídliště. Svědčil o tom mimo jiné terénní val. Přesnou polohu objevu proto odborníci nezveřejnili, aby lokalitu ochránili před případnými nezvanými návštěvníky.
Za poklad dostal odměnu 10 tisíc korun
Adam Kout předměty poctivě odevzdal muzeu a umožnil odborníkům prozkoumat také místo, kde byly uložené.
Odměna za tak mimořádný objev činila pouhých 10 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že tehdejší odhad samotné ceny zlata dosahoval přibližně 100 tisíc korun, představovala jen desetinu této částky. Historickou a vědeckou hodnotu pokladu přitom nebylo možné jednoduše vyčíslit.
Mladík z toho nebyl nijak nadšený. V rozhovoru pro Keltoi upozorňoval, že nízké odměny mohou další nálezce od poctivého odevzdávání archeologických předmětů odrazovat. Na černém trhu by podle něj mohli za podobné artefakty získat podstatně více peněz.
V dalších letech se přístup k poctivým nálezcům opravdu výrazně změnil. Některé kraje začaly vyplácet mimořádné odměny, které zohledňují nejen cenu drahého kovu, ale také historický význam objevu. Například za denárový poklad z konce 10. století, objevený v roce 2015 u obce Chýšť na Pardubicku, dostal anonymní nálezce v roce 2016 rovnou dva miliony korun. V roce 2023 pak Pardubický kraj přiznal 560 tisíc korun člověku, který u Vysoké u Jevíčka objevil více než sedm tisíc stříbrných a zlatých mincí ze 17. století. Kraj přitom otevřeně vysvětlil, že chce vyššími odměnami motivovat lidi, aby vzácné předměty odevzdávali odborníkům, a nesnažili se je prodat na vlastní pěst.
Zdroje článku: keltoi.cz, cesky.radio.cz, lidovky.cz, idnes.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková