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Ve Starých Hamrech se vážně popálil mladík. Do nemocnice ho přepravil vrtulník

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Jednadvacetiletý muž utrpěl v sobotu ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku vážné popáleniny. Kvůli obtížně přístupnému místu vyrazili na pomoc letečtí záchranáři, horská služba a dvě jednotky hasičů. Pacient skončil v popáleninovém centru Fakultní nemocnice Ostrava.
Ve Starých Hamrech se vážně popálil mladík. Do nemocnice ho přepravil vrtulník

Ve Starých Hamrech se vážně popálil mladík. Do nemocnice ho přepravil vrtulník

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.11.2026 10:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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