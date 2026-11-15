V Karviné se protestovalo už v 18. století. Místní sedláci dosáhli unikátního úspěchu

Protesty, které zaplavily 117 obcí nacházejících se převážně na území Těšínského knížectví, měly své pomyslné centrum ve Starém Městě, které je součástí dnešní Karviné. Ačkoliv původní obec s názvem Karviná zanikla kvůli dolování uhlí, její jméno přešlo na několik obcí kolem Fryštátu, které nyní tvoří největší české pohraniční město.
Jeho součástí je i Staré Město, odkud pocházel poměrně zámožný sedlák Ondřej Foltýn. Byl jedním z těch, k němuž se měl dostat opis privilegia vydaného zakladatelem habsburské dynastie na českém trůně Ferdinandem I. v roce 1562.
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Možná někoho překvapí, podobně jako tehdejší prosté čtenáře inkriminované listiny, že tehdy 200 let staré robotní povinnosti byly podstatně menší než v roce 1766, kdy se počátek protestů datuje. Mnozí sedláci už však uměli číst a informace se mezi nimi začaly rychle šířit.
O literárním umu tehdejších prostých zemědělců jsme dobře zpraveni díky četným suplikám, které psali a v nichž těžkou robotní povinnost popisovali. Dochované dopisy nejsou jen ilustrací podoby tehdejších nářečí, ale také dokumentem o „umírněných“ snahách protestovat, nepodobných těm, které známe z modernějších časů.
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Klíčovou postavou protestů byl zmiňovaný Ondřej Foltýn, který se vydal situaci řešit až do Vídně, kde se domáhal audience u císařovny Marie Terezie. Ta však rozhodně o setkání s obyčejnými sedláky nestála a za svou opovážlivost byl Foltýn odsouzen ke třem letům nucených prací na vojenských stavbách.
Ty si pravděpodobně odpykával při budování opevnění na brněnském Špilberku. Dominanta moravské metropole přitom na přelomu 18. a 19. století patřila k nejtvrdším věznicím. Kvůli chladu a vlhku, které panovalo v tamějších kobkách, jen málokdo delší pobyt v jeho útrobách přežil.
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Pro Foltýna se však práce osudné nestaly. Jeho osvobození se domáhali vzbouření sedláci, mezi které zavítal i „císař/syn“ Josef II., spolupanovník Marie Terezie. Nakázal vůdce protestujících propustit a kromě toho dosáhli stěžovatelé i dalšího úspěchu.
Pro Slezsko byl vydán roku 1771 robotní patent upravující podmínky práce na panském majetku a zmírňoval do té doby panující poměry. Tehdejší protesty tak dopadly na úrodnou půdu.