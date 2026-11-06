6 109 Kč! Přesně tolik jsme dali za noc v Polsku. A nelitujeme ani jediné koruny

Každá glampingová kopule nabízí vlastní terasu s vířivkou, posezením a grilem. Jednotlivé terasy od sebe oddělují dřevěné zástěny. Glampingová kopule nabízí pohodlnou manželskou postel, kuchyňský kout, klimatizaci i útulné posezení. Nechybí ani vlastní koupelna. Relaxace v horké vířivce s výhledem na zasněžené vrcholky Tater patřila k nejkrásnějším okamžikům našeho pobytu. Přestože jde o ubytování v přírodě, hosté se nemusejí vzdávat pohodlí. Součástí každé kopule je moderní koupelna se sprchou a toaletou. V ceně ubytování byla také bohatá snídaně. Ráno nám ji personál doručil v košíku před dveře glampingového stanu. Jedním z největších lákadel glampingu nedaleko Zakopaného je nádherný výhled na Tatry.
Za jedinou noc v Polsku jsme zaplatili 6 109 korun. A přestože bychom za stejnou částku mohli strávit několik dní v klasickém hotelu, svého rozhodnutí rozhodně nelitujeme.
Slyšeli jste už někdy
o glampingu? Tento způsob ubytování v sobě kombinuje pobyt v přírodě s komfortem luxusního hotelu. Místo klasického stanu vás tak může čekat útulná kopule s pohodlnou postelí, vlastní koupelnou, a dokonce i soukromou vířivkou.
Přesně takové ubytování jsme objevili nedaleko polského
. Částka, kterou člověk za tenhle luxus zaplatí, není nízká. Na oplátku ale dostane něco, co ho nečeká ani v tom nejluxusnějším hotelu. Zakopaného Každá glampingová kopule nabízí vlastní terasu s vířivkou, posezením a grilem. Jednotlivé terasy od sebe oddělují dřevěné zástěny. Předpověď slibovala krásný podzimní den. Tak jsme vyrazili
Do polského Zakopaného to máme autem přibližně tři hodiny. Cestu už dobře známe a rádi se sem vracíme. Nejen kvůli samotnému městu a jeho okolí, ale také kvůli
výhledům na Tatry, které se před vámi během jízdy postupně otevírají.
Když meteorologové předpovídali pravděpodobně
poslední slunečný podzimní den, rozhodli jsme se toho využít. Po práci jsme sbalili kufr a vyrazili směrem k polským hranicím.
Tentokrát jsme ovšem nemířili do klasického hotelu ani apartmánu. Naším cílem byl netradiční
glampingový resort nedaleko Zakopaného. Kouzlo tohoto způsobu ubytování už dobře známe. Před časem jsme totiž navštívili obdobný resort, a protože nás tehdejší pobyt nadchl, rozhodli jsme se si podobný zážitek zopakovat. Glampingová kopule nabízí pohodlnou manželskou postel, kuchyňský kout, klimatizaci i útulné posezení. Nechybí ani vlastní koupelna. Poznámka redakce: Stejně jako v případě jiných návštěv musíme zdůraznit, že šlo o soukromou cestu, kterou jsme si hradili z vlastních prostředků. Nejedná se tedy o placenou spolupráci ani reklamu. Šest tisíc za jedinou noc? V Česku zaplatíte ještě víc
Luxusní glampingový resort jsme navštívili u příležitosti
zářijového státního svátku, kdy ceny některých tuzemských ubytování dosahovaly částek, které nám připadaly opravdu přehnané. Rozhodli jsme se proto zamířit k našim severním sousedům.
Za jednu noc pro dvě osoby jsme zaplatili
přesně 6 109 Kč. V ceně byla zahrnuta také bohatá snídaně. Levné ubytování to samozřejmě není. Když ale vezmeme v potaz jeho vybavení, umístění a především soukromí, které nabízí, nepovažujeme tuto částku za přehnanou.
Samotné kopule stojí na zelené louce obklopené lesy, odkud se člověku otevírá výhled na horské štíty. Zahlédnout můžete legendární
Kasprowy Wierch, kam vás vyveze lanovka, nebo majestátný Giewont s 15 metrů vysokým křížem. A k tomu všemu samozřejmě desítky dalších vrcholů polských a slovenských Tater. Relaxace v horké vířivce s výhledem na zasněžené vrcholky Tater patřila k nejkrásnějším okamžikům našeho pobytu. Vlastní vířivka, gril i luxusní koupelna
Glampingový resort nabízí ubytování v kopulích určených
maximálně pro dvě osoby. Jejich součástí je pohodlná manželská postel, menší kuchyňka, klimatizace a vlastní koupelna se sprchovým koutem a toaletou.
Interiér je
útulný, vkusně zařízený a díky částečně průhledné konstrukci si můžete užívat okolní přírodu, aniž byste museli opustit pohodlí postele. To nejzajímavější se ale nachází venku. Každá kopule má vlastní terasu s posezením, grilem, a především soukromou vířivkou. Ta je umístěná tak, abyste si při relaxaci mohli vychutnávat výhled na Tatry.
Oproti naší předchozí zkušenosti s
glampingem jsme tentokrát ocenili zejména větší míru soukromí. Jednotlivé terasy jsou oddělené dřevěnými zástěnami, takže jsme neměli pocit, že nás ostatní hosté neustále pozorují. Přestože jde o ubytování v přírodě, hosté se nemusejí vzdávat pohodlí. Součástí každé kopule je moderní koupelna se sprchou a toaletou. V noci mrzlo, ráno jsme snídali na sluníčku
Předpověď meteorologům tentokrát vyšla dokonale. Přestože během noci
teploty klesly pod bod mrazu, ráno nás probudily sluneční paprsky a nádherný výhled na Tatry.
Po probuzení nás čekalo ještě jedno překvapení. A to přímo za dveřmi glampingového stanu, kde se brzy ráno objevil
košík s bohatou snídaní. Nechybělo čerstvé pečivo, několik druhů sýrů a uzenin, zelenina, čerstvý a nakrájený ananas, pomazánky i sladké dobroty. Porce byly natolik bohaté, že jsme měli problém všechno sníst.
Snídat venku na sluníčku, pozorovat
zasněžené vrcholky Tater a nikam nespěchat? Přesně kvůli takovým okamžikům podobné pobyty vyhledáváme. A tak nám není líto kvůli nim pustit nějakou tu korunu navíc. V ceně ubytování byla také bohatá snídaně. Ráno nám ji personál doručil v košíku před dveře glampingového stanu. Stálo to za šest tisíc korun? Za nás jednoznačně ano
Glamping rozhodně není styl ubytování, který by sedl každému.
Není to levné a člověk se prohne. Pokud hledáte především levné přespání a většinu dne plánujete trávit po túrách, pravděpodobně vám postačí běžný penzion za zlomek ceny.
Jestliže ale chcete na chvíli vypnout,
užít si klid, soukromí a jeden z nejkrásnějších výhledů na Tatry, je tenhle způsob trávení volného času něco, co musíte vyzkoušet na vlastní (d)uši.
U tohoto typu ubytován
í nepočítejte s žádnými přeplněnými restauracemi, společným wellnes nebo hledáním volného lehátka. Tady vás čeká jenom příroda, hory a čas, který plyne tak nějak jinak. A o poznání pomaleji.
Šest tisíc korun za jedinou noc je dle našeho názoru opravdu
dost peněz. Na druhou stranu si z podobných pobytů neodvážíme jen fotografie, ale především vzpomínky na chvíle, kdy jsme mohli alespoň na okamžik zapomenout na každodenní povinnosti a starosti. Jedním z největších lákadel glampingu nedaleko Zakopaného je nádherný výhled na Tatry. Co si o tom myslíte vy? Jste ochotni zaplatit za jedinou noc v netradičním ubytování více než 6 000 korun? Nebo byste za stejnou částku raději vyrazili na několikadenní pobyt do klasického resortu? Autorský článek