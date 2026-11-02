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Vánoční kaktus pokvete celou zimu díky správnému hnojivu

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Schlumbergera truncata neboli vánoční kaktus je vedle vánoční hvězdy především symbolem nadcházejícího vánočního času.  Zároveň se jedná o oblíbenou pokojovou rostlinu, která vás svými barevnými květy může těšit i celé zimní období. Důležitá je správná péče, ke které patří samozřejmě i hnojení
Vánoční kaktus

Vánoční kaktus

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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