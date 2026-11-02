Vánoční kaktus pokvete celou zimu díky správnému hnojivu

Schlumbergera truncata neboli vánoční kaktus je vedle vánoční hvězdy především symbolem nadcházejícího vánočního času. Zároveň se jedná o oblíbenou pokojovou rostlinu, která vás svými barevnými květy může těšit i celé zimní období. Důležitá je správná péče, ke které patří samozřejmě i hnojení
Rostlina nekvete jen o Vánocích
Vánoční kaktus je oblíbený především pro své pestrobarevné květy, jež mohou mít bílou, růžovou, červenofialovou nebo dokonce žlutou barvu. Rostlina přitom nevykvétá jen o vánočním čase, ale může být ozdobou okenních parapetů po celé zimní období. Právě na přelomu podzimu a zimy se obsype množstvím poupat, které se postupně promění v trubkovité květy s vyčnívající bliznou a zpět ohnutými korunními plátky.
Pozor na blízkost radiátorů
Jestliže chcete svůj interiér ozdobit vánočním kaktusem, vyberte mu vhodné stanoviště. To by mělo být v dostatečné vzdálenosti od radiátorů, protože rostlina nesnáší teplo. Naopak má raději teploty okolo 20 stupni Celsia a vlhčí prostředí. Jakmile tuto teplotu překročíte, poupata začnou postupně opadávat. Také si dejte pozor na to, aby na kaktus nedopadaly sluneční paprsky. V takovém případě stačí jen stáhnout žaluzie. Zálivka stačí mírná, abyste nepřelili kořeny.
Foto: Pixabay
Hnojení podpoří tvorbu květů
Kromě zálivky patří k základní péči i hnojení. Nemusíte přitom sahat po speciálních prostředcích, ale hnojivo si lehce připravíte z domácích zdrojů. Stačí vám středně velké jablko, které nakrájejte a přilejte 2 litry vody a nechte luhovat 2 dny. Touto směsí, která je bohatá na železo, draslík a další stopové prvky pak rostlinu zalévejte. Další alternativou je dřevěný popel, který milují veškeré rostliny. Smíchejte 2 lžíce popela s 1 litrem vody a nechte louhovat 3 hodiny. Takto připravenou směs můžete ihned použít jako skvělé hnojivo. Pro hnojení můžete využít i banánové slupky, které jsou bohaté na mangan a draslík. Abyste získali účinné hnojivo, použijte 2 banánové slupky, zalejte je 1,5 litrem vody a nechejte louhovat 1 den.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
The post Vánoční kaktus pokvete celou zimu díky správnému hnojivu
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