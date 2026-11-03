Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Jak odhalit potravinové moly dřív, než se rozšíří do celé spíže

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Potravinoví moli se mohou objevit i v dokonale uklizené kuchyni. Často si je přineseme domů už s nákupem. Zpočátku přitom nemusí být téměř vidět. Několik nenápadných příznaků ale dokáže prozradit jejich přítomnost dřív, než se škůdci rozšíří do dalších potravin. Včasná kontrola tak může ušetřit spoustu práce i zbytečně vyhozených zásob.
mouka

mouka

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 07:00

Reklama
Další články z Náš dům
Vánoční kaktus pokvete celou zimu díky správnému hnojivu
Vánoční kaktus pokvete celou zimu díky správnému hnojivu
Chcete se vyhnout problémům s dveřmi? Spolehněte se na profesionální montáž
Chcete se vyhnout problémům s dveřmi? Spolehněte se na profesionální montáž

Koupě nových dveří je rozhodnutí, se kterým si přirozeně spojujeme určitá očekávání. Zatímco od...

Jak využít cibulové slupky? Jako koření
Jak využít cibulové slupky? Jako koření

Nejen samotná cibule, ale i cibulové slupky najdou při vaření v kuchyni svoje využití. Ačkoliv se slupky...

Komentář: Staré telefony nebo počítače jako zdroj strategických surovin. Evropa chce omezit svou závislost na dovozu
Komentář: Staré telefony nebo počítače jako zdroj strategických surovin. Evropa chce omezit svou závislost na dovozu

Evropská unie hledá další možnosti, jak snížit svou závislost na dovozu kritických surovin. Stále...

Drobky v klávesnici a ovladači: Jak je dostat ven bez poškození
Drobky v klávesnici a ovladači: Jak je dostat ven bez poškození

Většina jí u počítače, byť se to nemá. Pak se stane, že máme drobky v klávesnici. Stejně tak usazený prach...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

Všechny články tohoto autora →
Náš dům
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.