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Komentář: Staré telefony nebo počítače jako zdroj strategických surovin. Evropa chce omezit svou závislost na dovozu

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Evropská unie hledá další možnosti, jak snížit svou závislost na dovozu kritických surovin. Stále důležitější roli v tom hraje elektroodpad. Na potřebu lépe využívat cenné materiály z elektroniky nově upozorňují i podklady k připravované evropské legislativě o oběhovém hospodářství. Vedle samotného sběru elektroodpadu se tak do popředí dostávají také recyklační technologie a možnosti opětovného využití surovin. Jejich význam pro evropskou surovinovou bezpečnost popisuje David Chytil, obchodní manažer společnosti REMA Systém.
Baterie

Baterie

Zdroj: REMA Battery
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 10:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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