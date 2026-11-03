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Zapomenutý poklad starých zahrad: Krabilice hlíznatá se vrací na náš stůl

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Dennívýzva
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Čím dál tím více šéfkuchařů i domácích pěstitelů obrací zrak k historii. Hledají přitom chutě, které z moderního jídelníčku již dávno zmizely. Mezi těmito staronovými hrdiny zaujímá výsadní postavení krabilice hlíznatá. Znáte ji?
Krabilice hlíznatá

Krabilice hlíznatá

Zdroj: Ouicoude, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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