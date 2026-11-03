Zapomenutý poklad starých zahrad: Krabilice hlíznatá se vrací na náš stůl

Čím dál tím více šéfkuchařů i domácích pěstitelů obrací zrak k historii. Hledají přitom chutě, které z moderního jídelníčku již dávno zmizely. Mezi těmito staronovými hrdiny zaujímá výsadní postavení krabilice hlíznatá. Znáte ji?
Co je krabilice
Tato nenápadná kořenová zelenina, která platila za vyhledávanou delikatesu na přelomu devatenáctého a dvacátého století, dnes prožívá svoji renesanci. Znovuobjevování starých odrůd totiž ukazuje, že ty nejzajímavější gastronomické zážitky často leží v naší vlastní historii.
Krabilice hlíznatá na první pohled připomíná drobnou šedo-hnědou mrkev nebo silnější petržel. Dříve se pěstovala poměrně hojně, potom ze zahrad a jídelníčků vymizela. Zajímavé je, že tento „ústup ze slávy“ nebyl důsledkem špatné chuti zeleniny, ale šlo hlavně o vysoké pěstitelské nároky. Pro masové zemědělství průmysl preferující zrychlenou produkci se krabilice nehodila. Musela proto ustoupit bramborám, klasické mrkvi či celeru. Tyto plodiny prostě nabízely lepší výnosy.
Renesance krabilice
To, co odradilo velkopěstitele, však dnes fascinuje gastronomické nadšence a příznivce originality na talíři. Opravdové kouzlo krabilice hlíznaté spočívá totiž v její výjimečné chuti. Krabilice chutná jako jemné pečené kaštany nádechem lískových oříšků a sladkých brambor. A jak jí v kuchyni využít? Co třeba sametově jemné pyré, pečení na másle s tymiánem nebo tenké plátky, které dodávají nečekanou strukturu a sladce oříškové aroma salátům?
Je možné předpokládat, že návrat krabilice hlíznaté na české zahrady a talíře není jen chvilkovou módní vlnou. Jde spíše o symbol jakési hlubší proměny náhledu na gastronomii. Krabilice do české kuchyně vrací rozmanitost.
FAQ – Nejčastější dotazy o krabilici
Jak krabilice hlíznatá vypadá a o jakou zeleninu se jedná?
Jde o kořenovou zeleninu, která svým vzhledem připomíná drobnou šedohnědou mrkev nebo silnější petržel.
Proč tato zelenina v minulosti téměř vymizela z českých jídelníčků?
Z důvodu vysokých pěstitelských nároků nevyhovovala zrychlené průmyslové produkci.
Jakou má krabilice hlíznatá chuť a jak ji lze v kuchyni využít?
Chutná po pečených kaštanech, lískových oříšcích či sladkých bramborách a se hodí na jemná pyré, pečení na másle i do salátů.
Zdroje informací: Autorka
https://www.ireceptar.cz/zahrada/krabilice-hliznata/
Náhledové foto: Ouicoude, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
The post Zapomenutý poklad starých zahrad: Krabilice hlíznatá se vrací na náš stůl
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