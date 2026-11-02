Chcete se vyhnout problémům s dveřmi? Spolehněte se na profesionální montáž

Koupě nových dveří je rozhodnutí, se kterým si přirozeně spojujeme určitá očekávání. Zatímco od interiérových dveří očekáváme například atraktivní vzhled, lepší zvukovou izolaci či větší soukromí, od vchodových hlavně spolehlivou ochranu domova. Aby však dveře skutečně plnily svou funkci, záleží nejen na jejich pečlivém výběru, ale také na správné instalaci. Ta bývá někdy podceňovanou součástí celého procesu. Internet je plný návodů, na základě kterých to vypadá, že s trochou montážní pěny a základním nářadím jde o snadnou činnost na jedno odpoledne. V realitě ale může být montáž náročnější, než se zdát.
Montáž se liší dle typu dveří
Při instalaci je nejprve potřeba určit, zda jde o vstupní, nebo interiérové dveře. Ačkoli se jejich montáž může na první pohled jevit podobně, v řadě ohledů se liší. Instalaci interiérových dveří může při dodržení pokynů výrobce a s použitím vhodného vybavení zvládnout i zručný domácí kutil. Vyžaduje však pečlivost a přesnost, jelikož i drobné nedostatky mohou narušit jejich správné fungování. Nevhodně připravený stavební otvor nebo špatně vyrovnaná zárubeň mohou například zapříčinit samovolné otevírání dveří či jejich nedostatečné dovírání. Potíže může přinést také příliš velké množství montážní pěny, které může zárubeň zdeformovat. Chybné usazení nebo seřízení pantů se zase může projevit drhnutím dveří o podlahu nebo nepříjemným vrzáním. Ještě před zahájením montáže je důležité zkontrolovat také správný směr otevírání dveří. Během instalace je pak třeba zacházet s dveřmi opatrně, aby nedošlo k poškození jejich povrchu. Na závěr by měla následovat důkladná kontrola, zda se dveře plynule otevírají, správně dovírají a bez potíží plní svou funkci.
Foto: Se svolením SOLODOOR, a. s.
„Montáž interiérových dveří může zručný domácí kutil zvládnout i svépomocí. Lidé se do ní často pouštějí ve snaze ušetřit nebo proto, že prodejce, u kterého dveře zakoupili, odbornou montáž vůbec nenabízí. Pokud si ale nejste jistí správným postupem, nedoporučuji pouštět se do instalace za každou cenu. Výsledkem může být více starostí než užitku. V naší společnosti si zakládáme na uceleném servisu, který začíná už výběrem vhodných dveří pro konkrétní prostor a pokračuje přesným zaměřením, odbornou montáží i pozáručním servisem. Odborná montáž je navíc jednou z podmínek pro získání prodloužené pětileté záruky na naše výrobky. Zákazník tak získává nejen jistotu, že dveře budou správně namontované a spolehlivě plnit svou funkci, ale při splnění záručních podmínek také delší záruční ochranu,“ vysvětluje Martin Dozrál, ředitel tradičního výrobce dveří SOLODOOR.
Foto: Se svolením SOLODOOR, a. s.
Nesprávná montáž vede ke komplikacím při používání dveří
U interiérových dveří se nesprávná montáž většinou projeví komplikacemi při jejich běžném používání. U vchodových dveří však mohou být následky podstatně závažnější. Neodborná instalace bezpečnostních dveří totiž může narušit jejich ochranné vlastnosti, a tím oslabit zabezpečení domácnosti. Z tohoto důvodu se montáž vstupních dveří svépomocí zpravidla neprovádí.
Tip: Prosklené dveře. Jak zachovat světlo i soukromí?
Bezpečnostní dveře vyžadují profesionální montáž
,,Správná montáž vstupních dveří je zásadní pro zachování jejich bezpečnostních, protipožárních i izolačních vlastností. U bezpečnostních dveří NEXT se proto montáž svépomocí neprovádí, protože bez odborné instalace by nebylo možné na dveřní komplet vystavit příslušný certifikát. Certifikovaná montáž je tak nedílnou součástí celého řešení a zajišťují ji výhradně naši kmenoví, řádně proškolení pracovníci. Díky moderním materiálům a technologiím dnes výměna dveří obvykle trvá jen několik hodin, zpravidla maximálně pět až šest. Součástí služby jsou také zednické práce včetně začištění ostění a zapravení omítky, odvoz suti i ekologická likvidace starých dveří. Po dokončení tak zákazníkovi zbývá už jen výmalba,“ zdůrazňuje Josef Zimák, ředitel společnosti NEXT.
Foto: Se svolením společnosti NEXT
Ať už vybíráte nové interiérové, nebo vstupní dveře, je dobré myslet na to, že i kvalitní výrobek potřebuje správnou péči. Pokud jejich montáž svěříte odborníkům, ušetříte si nejen čas a případné starosti, ale také získáte jistotu, že budou dveře správně fungovat a dlouho vám sloužit.
Zdroje info: Autor, Martin Dozrál, Josef Zimák
Náhledové foto: Se svolením SOLODOOR, a. s.
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