Jak využít cibulové slupky? Jako koření

Nejen samotná cibule, ale i cibulové slupky najdou při vaření v kuchyni svoje využití. Ačkoliv se slupky zdají na první pohled nevyužitelné, opak je pravdou. Pojďme se podívat, v čem tkví jejich síla.
Sušíme slupky
Pokud cibuli oloupete, dejte slupky zprvu usušit.
Později z nich můžete umlít jemný prášek, který obohatí pečenou zeleninu, polévky či zeleninové omáčky. Nemusíte je tedy uplatnit jen v době, kdy potřebujete obarvit vaše velikonoční vajíčka nebo obohatit váš zahradní kompost. Hnědé slupky z cibule nemusí nutně končit v odpadkovém koši. Jak přesně na to?
Očištěné a dobře prosušené plátky slupek vyskládejte nejlépe na plech s pečícím papírem tak, aby se slupky vzájemně nepřekrývaly a mohly volně dýchat. Díky dobře nasušeným slupkám z cibule můžete získat
chutné dochucovadlo na pečenou zeleninu. Stačí je rozemlít na jemný prášek nebo nadrtit na menší kousky a přidat je k bramborám, mrkvi či dýni. Dodají pokrmu vždy výraznější chuť i příjemnější aroma.
Jak poznat dobře nasušené slupky? Jakmile se začnou slupky samy lámat, je čas na jejich drcení. Hodit je můžete do mlýnku spolu s domácím kořením na pečenou zeleninu. Díky tomu vám vznikne cibulová směs, která ochutí doposud mdlé pokrmy.
Slupky kromě běžného koření můžete smíchat také se sušeným česnekem, majoránkou, sladkou paprikou, nebo výraznější chutí tymiánu. V momentě, kdy budete mít cibulový zásyp připravený, ukládejte připravenou směs nejlépe do předem připravených vysterilizovaných sklenic. Jak využít cibuli? Možností je celá řada. Foto: Pixabay Jak cibulové koření uskladnit
Během uskladnění kontrolujte vždy obsah uvnitř sklenice. Jakmile se v cibulové směsi objeví hrudky či nepříjemný zápach, je cibulovou směs lepší vůbec nepoužívat. Někdy stačí, když se do sklenice dostane vlhkost, která může příjemnou cibulovou vůni přehlušit.
Koření k dobře nadrceným cibulovým slupkám přidávejte vždy čerstvé. Díky všestrannému využití cibulových slupek snadno omezíte plýtvání a zároveň získáte z obyčejné cibule maximum. Hodit se nakonec mohou slupky i na vaši zahradu, nebo jako přírodní barvivo. FAQ – Nejčastější dotazy k cibulovému koření
Jak lze cibulové slupky využít v kuchyni?
Očištěné a dobře usušené slupky můžete rozemlít na jemný prášek a použít je jako aromatické dochucovadlo do polévek, omáček či na pečenou zeleninu.
Jak poznáte, že jsou cibulové slupky dostatečně nasušené k drcení?
Správně nasušené slupky poznáte podle toho, že se při manipulaci začnou samy snadno lámat.
Jak cibulové koření správně skladovat a na co si dát pozor?
Rozdrcenou směs ukládejte do vysterilizované sklenice a pravidelně kontrolujte, zda do ní nepronikla vlhkost, která způsobuje hrudkování nebo nežádoucí zápach.
Zdroje informací: Autorka
https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/domaci-korenici-prasek-z-cibulovych-slupek/ Náhledové foto: Pixabay
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Jak využít cibulové slupky? Jako koření
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