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V serpentinách nad Šternberkem zemřel motorkář. Smetl ho kamion

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Dennívýzva
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V serpentinách nad Šternberkem na Olomoucku zemřel motorkář, který se v zatáčce srazil s nákladním vozidlem. Řidiči kamionu za usmrcení z nedbalosti nyní hrozí až šest let vězení. Testy u něho vyloučily alkohol i drogy.
V serpentinách nad Šternberkem zemřel motorkář. Smetl ho kamion

V serpentinách nad Šternberkem zemřel motorkář. Smetl ho kamion

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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