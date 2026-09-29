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Obří investice pro zámek Chudobín. V plánu je luxusní hotel i domov pro seniory

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Více než dvě desetiletí čeká na plnohodnotné využití a novou jiskru rozlehlý areál Zámku Chudobín nedaleko Litovle. Majitelem roky nevyužívaného souboru nemovitostí se nedávno stal brněnský podnikatel Roman Mátl, který představil vizi rekonstrukce a vybudování hotelu či domova pro seniory.
Obří investice pro zámek Chudobín. V plánu je luxusní hotel i domov pro seniory

Obří investice pro zámek Chudobín. V plánu je luxusní hotel i domov pro seniory

Zdroj: Robin Cibulka, Viktor Kohout
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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