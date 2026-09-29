Obří investice pro zámek Chudobín. V plánu je luxusní hotel i domov pro seniory

Historie zámku Chudobín sahá do 16. století, objekt navazující na bývalou tvrz postupně přecházel do majetku různých šlechtických rodů. Zajímavé kapitoly psala památka i v období moderních dějin. Přibližně od roku 2004 už ale nemá památkově chráněný areál zámku Chudobín využití. Situaci se snažilo změnit hned několik vlastníků, od července letošního roku je zámek ve vlastnictví brněnského developera Romana Mátla. Pořizovací cena podle informací uvedených v prezentaci pro veřejnost dosáhla 63 milionů korun.
„V životě se mi udály určité věci, a touto investicí a jejím postupným budováním, chci splnit to, o čem jsem dlouhá léta diskutoval se svými rodiči. Ti mnohokrát zmínili, že bych měl jít ve svých projektech i tímto směrem a o to se teď snažím. Proto tedy hlavním důvodem, proč jsem areál koupil, je vybudování důstojného domova pro seniory. Nechci však vytvořit osamocené zařízení oddělené od okolního světa. Naopak, cílem je živé a demograficky pestré společenství, v němž budou senioři přirozenou součástí každodenního života a budou se setkávat s dětmi, rodinami, hosty i místními obyvateli. Jednotlivé generace nemají žít vedle sebe, ale spolu, sdílet společný prostor a navzájem se obohacovat,“ řekl v rozhovoru pro web Litovle nový majitel chudobínského zámku i sousedního rozlehlejšího objektu označovaného jako tvrz.
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První úpravy se rozběhly ještě před dokončením majetkoprávních záležitostí, už od dubna probíhaly v areálu vyklízecí či zahradnické práce. „V současnosti se nejintenzivněji pracuje na tvrzi. Do konce roku 2028 zde chceme vybudovat nadstandardní hotelový komplex, který propojí stylové ubytování s kvalitní gastronomií, rozsáhlým wellness a službami pro dospělé i rodiny s dětmi. Součástí wellness bude bazén, vířivka, odpočinková zóna a několik druhů saun. Restaurace nabídne nejen kvalitní gastronomii, ale také příležitost představit hostům to nejlepší z našeho regionu,“ nastínil svou představu Roman Mátl. Ten zároveň doplnil, že největší stavbou v areálu bude seniorhaus s kapacitou přibližně dvě stě osob a dostupnou lékařskou péčí. „Projekt se nyní připravuje a se zahájením výstavby počítáme v horizontu tří let,“ podotkl developer.
Svou vizi představil i na setkání s veřejností a dalšími partnery, již předtím také zástupcům města Litovle, které má ke své místní části přirozené vazby a také v okolí zámku vlastní pozemky a další nemovitosti.
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„O setkání s občany byl obrovský zájem. Přišli tam zástupci snad všech rodin z dědiny, na závěr byl bouřlivý potlesk. Místní v tom vidí určitou šanci. Pro Chudobín se změní životní prostředí. Takových investorů se kolem objektu, který chátrá už více jak dvacet let, nepohybuje mnoho. Jako město bychom do obnovy zámku v takovém rozsahu nikdy nemohli jít, svých závazků máme opravdu hodně a jde o velmi drahou záležitost,“ komentoval starosta Litovle Viktor Kohout (SNK).
Investor Mátl uvedl, že realizuje projekty například v Rakousku, Španělsku, Thajsku, Turecku či Spojených arabských emirátech, zámek na Hané je pro něj přesto jedinečnou záležitostí. „Některá místa vás nechají chladnými, jiná k vám promluví hned při prvním setkání. Chudobín mě přitáhl svou atmosférou, historií a zvláštním klidem, který zde člověk cítí. Velmi rád tady trávím čas. Lidé, které potkávám, jsou příjemní a otevření, což mě stále více utvrzuje v tom, že jsem se rozhodl správně,“ poznamenal v rozhovoru.
Podle starosty byl koncept proměny areálu představen pro uskutečnění v časovém horizontu čtyř až šesti let a pro Litovel může mít řadu pozitivních efektů. „Projekt nám vytrhne trn z paty. Je tam potenciál nových občanů i pracovních příležitostí. Jen do parku vložil pan Mátl už několik milionů korun, přitom území je rozlehlé jako dva litovelské parky. Je tam potřeba dělat údržbu dřevin, a to znamená práci a náklady, větve už se lámaly, padaly při větrném počasí sousedům na ploty a podobně. To byl pro město také problém. Ozývají se i nevěřící Tomášové, že tam byli investoři předtím, rozbombardovali to a odešli, byly tam i kauzy s dotacemi. Nový majitel ale nemůže za to, co tam bylo a co se předtím stalo,“ přemítá starosta Kohout.
Po druhé světové válce sloužila památka různým účelům, byla i v majetku národního podniku Sigma, po roce 1980 v areálu vzniklo rekreační středisko a hotel. „Pamatuju éru největší slávy chudobínského zámku, tehdy v Olomouci nebyly tak krásné hotely jako nyní. V té době byla v Chudobíně sympózia, svatby, plesy, pořád to tam bylo plné a hodně pamětníků na to vzpomíná,“ zmiňuje starosta.
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Obnova areálu s bohatou historií a unikátním charakterem si v představeném rozsahu zřejmě vyžádá investici v řádech stovek milionů korun. Záměru developera je nakloněné zastupitelstvo Litovle, které schválilo odprodej pozemků v zámeckém parku, za přibližně 13 tisíc metrů čtverečních získá od developera 7 milionů korun. „Prodej zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo. Dřív tam byla tenisová hřiště. Investorovi to nestačí, má zájem ještě o sýpku, ve které byl depozitář Vlastivědného muzea, které je pod správou Olomouckého kraje. Dále jedná kvůli zajištění vjezdu se zemědělským družstvem Haňovice. A ještě má zájem o naši budovu bývalé školy, kde se nyní v pronájmu vyrábí plenky. A také o objekt rozlehlých sklepů u hlavní silnice. Necháváme si udělat cenový odhad. Nebudeme si nic nalhávat, peníze můžeme využít jinde,“ zmínil další přípravné kroky podnikatele litovelský starosta.
Projekt Chateau Chudobín má být podle Romana Mátla vhodný pro všechny generace a jeho základním principem se má stát svobodná volba. „Rozsah celého záměru si velmi dobře uvědomuji. Projekt má jasnou koncepci, jednotlivé etapy, časový plán i odpovídající finanční zázemí. Máme zkušenosti s přípravou a realizací rozsáhlých projektů a víme, že rozhodující není všechno zahájit najednou, ale postupovat systematicky a každou započatou část také dokončit. Nemám proto obavu, že by byl program příliš rozsáhlý. Naopak věřím, že se budou jednotlivé části přirozeně doplňovat. Každý si zde bude moci najít to své a sám se rozhodnout, jak chce areál využívat,“ prohlásil developer k místu, které chce oživit a zároveň zachovat jeho genius loci.