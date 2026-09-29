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HLEDÁME PÁNÍČKA: Fufík, Nara a Nimérie z Javorníku čekají na novou rodinu

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Ve spolupráci s útulky v Olomouckém kraji pravidelně hledáme zájemce o adopce zvířat, která přišla o své páníčky. Dnes jde o Fufíka, Naru a Nimérii z Javorníku. Jsou to akční pejsci, kteří touží po pohybu a aktivitě. Odmění se věrností, láskou a oddaností.
HLEDÁME PÁNÍČKA: Fufík, Nara a Nimérie z Javorníku čekají na novou rodinu

HLEDÁME PÁNÍČKA: Fufík, Nara a Nimérie z Javorníku čekají na novou rodinu

Zdroj: Javornické čumáčky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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