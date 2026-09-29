HLEDÁME PÁNÍČKA: Fufík, Nara a Nimérie z Javorníku čekají na novou rodinu

Fufík
Seznamte se s naším malým Fufíkem, šestikilovým drobečkem, který má sice malé tělíčko, ale srdce obrovské. Fufíkovi jsou přibližně dva roky, je veselý, hravý a milý kluk. Vypadá jako kříženec jezevčíka v nádherném zbarvení. Má za sebou kompletní veterinu včetně kastrace, takže do nového života může vyrazit připravený.
S pejsky je zvyklý vycházet. Kočičky neřeší. A hlavně, Fufík je vděčný parťák, který chce být součástí své rodiny. Chce trávit čas po boku svých lidí, ať už společně na gauči nebo někde na výletě. Prostě být tam, kde je jeho člověk. A ještě jedna malá prosba. Fufík je mladý pejsek a my bychom pro něj rádi našli aktivní rodinu nebo člověka v takovém věku a kondici, aby spolu mohli prožít ještě spoustu společných let. Hledáme pro něj milující a zodpovědnou rodinu, která ho nebude brát jen jako roztomilého šestikilového pejska, ale jako parťáka na celý život.
Nara
Představujeme Naru, osmiměsíční fenku belgického ovčáka, která je připravená začít novou kapitolu svého života po boku své vysněné rodiny. Nara je kastrovaná, očkovaná, čipovaná, pravidelně odčervená a ošetřená proti vnějším parazitům.
Je to mladá, chytrá a temperamentní fenka s obrovským potenciálem. Belgický ovčák není plemeno pro každého, a proto pro Naru hledáme zkušené, aktivní a zodpovědné lidi, kteří jí budou věnovat čas, trpělivost a lásku. Hledáme domov, kde bude plnohodnotným členem rodiny, bude pokračovat ve výcviku, bude navštěvovat cvičák a dostane možnost věnovat se psím sportům nebo jiné smysluplné aktivitě.
Nara zatím není socializovaná s ostatními psy, proto bude potřeba v této oblasti dále citlivě pracovat. Nehledáme pro ni život na zahradě ani hlídače objektu. Hledáme člověka, který ví, jak výjimeční belgičtí ovčáci jsou, a nabídne jí domov na celý život.
Nimérie
V kotci zatím čeká Nimérie, krásná šedá holka s očima malé vlčice a duší dobrodruha. Nimérie je mladá, zdravá, váží kolem 15 kilogramů a energie má na rozdávání. Je to pořádná akčňačka, která rozhodně nechce svůj život jen tak prosedět doma. Chce běhat, čmuchat, poznávat, vyrážet na výlety a objevovat svět po boku svého člověka.
Jejím vysněným domovem by proto byl domeček se zahrádkou a aktivní lidé, kteří milují přírodu, výlety, toulky lesem a mají chuť vzít svou čtyřnohou parťačku všude, kam to jen půjde. Lidi Nimérie miluje. Se psy může být soužití možné, ale snášenlivost je potřeba vyzkoušet s konkrétním pejskem. Kočičky zatím vyzkoušené nejsou.
Veškerou veterinu už má za sebou včetně kastrace. Je zdravá, mladá a připravená začít konečně žít svůj opravdový psí život. Teď už čeká jen na člověka, který se na ni podívá a řekne:
"Tak pojď, holka. Čeká nás svět."
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