Kudy do Polska? Ve hře zůstaly už jen dvě trasy, jedna preferuje Olomoucký krajPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kudy do Polska? Ve hře zůstaly už jen dvě trasy, jedna preferuje Olomoucký kraj
Mladík, který loni brutálně zavraždil dva muže a dostal za to 9,5 roku, už je ve vězení. Proti rozsudku se...
Projevy agrese u podnapilého muže odnesl v nočních hodinách městský mobiliář nedaleko šumperského vlakového...
Na komplikace se musí připravit řidiči v Hranicích na Přerovsku. Silničáři odstartují poslední letošní...
Vážná dopravní nehoda dvou osobních vozidel se dnes odpoledne stala u obce Čechy na Přerovsku. Na místě...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →