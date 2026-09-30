Na okraji Olomouce se chystá těžba dřeva, omezí pohyb v rizikovém prostoruPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na okraji Olomouce se chystá těžba dřeva, omezí pohyb v rizikovém prostoru
Ve spolupráci s útulky v Olomouckém kraji pravidelně hledáme zájemce o adopce zvířat, která přišla o své...
Unikátní barokní grotty, umělé jeskyně objevené v přízemí kroměřížského zámku, se dočkaly svého zpodobnění...
Více než dvě desetiletí čeká na plnohodnotné využití a novou jiskru rozlehlý areál Zámku Chudobín nedaleko...
Už jen dvě trasy zůstaly ve hře pro důležité dopravní spojení s Polskem. Jedna z variant preferuje...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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