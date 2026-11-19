Děsí vás předvánoční úklid? Věřte, že rozhodně nemusí být vyčerpávající běhat s hadrem v ruce den před Štědrým dnem. Když si část práce rozdělíte už do listopadu, prosinec bude mnohem klidnější. Některé činnosti stačí udělat jednou a máte hotovo, jiné je naopak lepší odložit, aby se do Vánoc nestihly znovu nahromadit nečistoty.
Listopad je ideální na skříně a zapomenutá místa
Začněte tím, co při běžném úklidu často odkládáte. Proberte šatní skříně, zásuvky a police, zbavte se nepotřebných věcí a uvolněte místo na vánoční dekorace či dárky. Právě teď se vyplatí také otřít horní plochy skříní, vyčistit prostor za menším nábytkem a odstranit prach z hůře dostupných míst.
Pozornost věnujte i kuchyňským skříňkám, spíži a lednici. Zkontrolujte trvanlivost potravin, vytřiďte prošlé zásoby a uvolněte místo pro suroviny na vánoční pečení. Pokud plánujete důkladné čištění trouby nebo odmrazování mrazáku, listopad nabízí dostatek času bez předvánočního spěchu.
Okna, závěsy a textilie zvládněte s předstihem
Pokud počasí dovolí, můžete v listopadu umýt okna a vyprat záclony i závěsy. Nemusíte čekat na poslední prosincové dny, kdy bývá chladno a práce se snadno protáhne. Stejně tak se vyplatí vyčistit matrace, vyprat přehozy a důkladně vysát čalouněný nábytek.
Nezapomeňte na koupelnu a méně používané místnosti. Vyčistěte spáry, vodní kámen na bateriích a místa kolem pračky. Jde o úkoly, které není nutné opakovat těsně před svátky, pokud domácnost průběžně udržujete.
Tip: V rámci předvánočního úklidu je třeba věnovat pozornost oknům.
Co si nechat na prosinec
Na poslední týden před Vánoci odložte především činnosti, které mají krátkodobý efekt. Patří sem vysávání podlah, vytírání, utírání běžně používaných ploch a čištění zrcadel. Tyto práce je nejlepší provést až ve chvíli, kdy už máte za sebou většinu pečení, nákupů a dalších činností, které mohou domácnost znovu znečistit.
Také výzdobu nemusíte připravovat příliš brzy, pokud si chcete zachovat její slavnostní atmosféru. V prosinci stačí oprášit dekorace, připravit svícny, ozdobit okna a nachystat vánoční stůl. Větší úklid už by v té době měl být hotový.
Foto: Pixabay
Jednoduchý plán zabrání zbytečnému stresu
Rozdělte si úklid do několika kratších bloků. Jeden den věnujte kuchyni, další skříním a úložným prostorům, jiný textiliím a oknům. Nemusíte uklidit celý byt najednou ani usilovat o dokonalost v každém koutě. Před Vánoci je důležitější čistá, příjemná domácnost než naleštěné místo, kterého si nikdo nevšimne.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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