Po každé zprávě zavřít všechny aplikace. Práce navíc, kterou mobil obvykle nepotřebuje

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Žena držící chytrý telefon nad otevřenou knihou

Žena držící chytrý telefon nad otevřenou knihou

Zdroj: Shixart1985 / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 06:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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