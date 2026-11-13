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Z jednoho reklamního letáku jsme vymáčkli tři funkce: leštič oken bez šmouh, sušák bot přes noc a zábranu proti plevelu

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Savý papír z novin a matných letáků umí doleštit sklo, vytáhnout vlhkost z bot i zbrzdit plevel. Stačí poznat, který kus ze schránky se k čemu hodí.
Z jednoho reklamního letáku jsme vymáčkli tři funkce: leštič oken bez šmouh, sušák bot přes noc a zábranu proti plevelu

Z jednoho reklamního letáku jsme vymáčkli tři funkce: leštič oken bez šmouh, sušák bot přes noc a zábranu proti plevelu

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 13.11.2026 10:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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