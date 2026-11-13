Z jednoho reklamního letáku jsme vymáčkli tři funkce: leštič oken bez šmouh, sušák bot přes noc a zábranu proti plevelu

Konec října, venku prší třetí den a v předsíni stojí dvoje promáčené tenisky. Schránka je přitom zase plná reklamních tiskovin. Hromádka, která by jinak putovala rovnou do modrého kontejneru, má doma ještě práci. Zmačkaný list doleští okno po umytí. Několik volně nacpaných stránek přes noc odsaje vodu z bot. A pár vrstev na podzimním záhonu připraví půdu, kde plevel v příští sezóně vyklíčí jen ztěžka. Rozhoduje papír sám: savý a matný novinový typ odvede všechny tři úkoly, lesklé křídové stránky s pestrými fotkami produktů do této party nepatří. S papírem jsme proto zacházeli jako s materiálem, který má jasné vlastnosti. Saje vodu, nepouští chlupy a v půdě se rozloží. Kouzla od něj čekat nelze.
Okna bez šmouh: leták přichází na řadu až na konci
Trik se zmačkanými novinami na sklo patří k nejstarším domácím radám a opírá se o něj i poradenská služba amerických univerzit. Brožura
K-State Research and Extension o domácích čisticích prostředcích uvádí zmačkané noviny jako možnost leštění oken i zrcadel, protože po nich na skle nezůstávají žmolky. Tady leží hlavní výhoda papíru. Kuchyňské utěrky z buničiny pouštějí drobná vlákna, která se na čerstvě umytém skle okamžitě zviditelní.
Leták ovšem nastupuje až v závěrečné fázi. Výrobce úklidové techniky Kärcher i značka Windex shodně popisují, odkud se šmouhy berou: z přímého slunce, z přehnané dávky čističe a z chlupatých hadrů. Postup, který z toho vychází:
vybrat zamračený a suchý den, protože na horkém skle roztok zasychá dřív, než ho stihnete setřít, z rámu a parapetu nejprve odstranit prach, sklo navlhčit vodou s kapkou prostředku nebo slabým octovým roztokem, hlavní špínu stáhnout stěrkou či mikrovláknem, suchý savý list zmačkat do volné koule a sklo s lehkým tlakem doleštit dosucha.
Úklidová laboratoř magazínu Good Housekeeping dává přednost mikrovláknu, protože se dá vyprat a vydrží roky. Upozorňuje také, že tiskařská barva může obarvit prsty nebo bílý parapet. Podle nás z toho plyne jednoduché dělení práce: mikrovlákno na mytí, papír na finální lesk, hlavně tam, kde chcete ušetřit jednorázové papírové utěrky. U světlých plastových rámů a těsnění se vyplatí barevnými stranami netlačit.
Mokré boty přes noc: papír místo radiátoru
Druhé využití zná každý, kdo vyrůstal v paneláku s botníkem u dveří. Obuvnické firmy ho dnes potvrzují bez výhrad. Britská značka Clarks v září 2026 vydala
návod na sušení mokrých školních bot, který počítá přesně se scénářem večerního promáčení před dalším školním dnem. Dánská značka ECCO i rakouská manufaktura Ludwig Reiter radí totéž: pokojová teplota, proudění vzduchu a papír uvnitř.
Postup zabere pár minut:
Vyndat vložky a povolit tkaničky. Hadříkem setřít vodu z povrchu. Dovnitř volně nacpat zmačkané listy. Napěchovaná koule saje hůř a boty deformuje. Nechat stát v suché větrané místnosti. Po několika hodinách vlhký papír vyměnit, nejlépe před spaním.
Papír tu plní dvojí roli. Odsává vodu a zároveň drží tvar špičky i nártu. Radiátor, fén nebo sušička na prádlo působí rychleji, jenže všechny tři zmíněné značky před teplem varují: kůže pak tvrdne a praská, lepené spoje povolují a syntetické díly ztrácejí pružnost. Pasivní sušení papírem vychází pomaleji, zato boty přečkají víc sezón.
U lehce navlhlých tenisek po cestě ze školy stačí noc s jednou výměnou papíru. Pozor si dejte u bílé podšívky, světlého semiše a nových kožených bot. Tam patří čistý nepotištěný papír nebo papírová utěrka, aby se barva z reklamy neotiskla dovnitř.
Papírová bariéra na záhoně: plevel bez světla neklíčí
Třetí úkol se odehrává venku a podzim je pro něj ideální chvíle. Semena plevelů potřebují ke klíčení světlo. Vrstva papíru položená na připravenou půdu jim ho vezme, a dokud se nerozloží, hlídá záhon nebo meziřádky bez chemie.
Univerzita v Illinois na svém zahradnickém blogu
Illinois Extension hodnotí noviny jako samostatný mulč slabě. Jako podklad proti plevelu je ovšem doporučuje. Z tamních i dalších univerzitních zdrojů vychází tento recept: počet vrstev: Iowa State University radí mezi řádky 2 až 4 listy, Illinois doporučuje nepřekročit zhruba šest, překrytí: okraje listů přeložit přes sebe, aby plevel neprorostl mezerami, navlhčení: zalitý papír přilne k zemi a nevysychá, krycí vrstva: navrch sláma, listí, posečená tráva, štěpka nebo kompost, které papír zatíží a vítr ho neodnese.
Víc vrstev neznamená lepší výsledek. Silný balík letáků zabrání vodě i vzduchu proniknout do půdy a záhon pod ním začne trpět. Proti černé fólii, kterou Colorado State University chválí za spolehlivé potlačení plevele a ohřev půdy, má papír jednu velkou přednost: na jaře ho nemusíte sbírat. Fólie je plast a po sezóně ji čeká likvidace. Netkaná textilie se zase podle Illinois Extension časem zanese a plevel pak roste skrz ni nebo přímo na ní. Papír se rozpadne a stane se součástí půdy.
Bezpečnost tiskových barev řeší Cornellova univerzita. Většina dnešních novin podle ní používá barvy na vodní nebo sójové bázi a stopová množství látek v nich nepředstavují toxikologický problém. Iowa State University dodává, že olova se u novin bát nemusíte. Stejné zdroje ale jednohlasně vyřazují lesklé časopisy a barevné reklamní přílohy, zvlášť na zeleninových záhonech.
Lesklý, nebo matný? Test, který zvládnete u schránky
Celý trik stojí na typu papíru. Konzervátoři z University of Illinois popisují rozdíl názorně: novinový papír tvoří volná nebělená vlákna, která vodu ochotně nasávají. Křídový papír má na povrchu nátěr z jemného pigmentu a pojiva, díky němu se leskne a drží ostré fotografie. Vodu ale odpuzuje a po namočení se může lepit či pouštět barvu.
Rozlišit je zvládnete za pár vteřin:
Vlastnost Hodí se Raději vynechat Povrch matný, lehce drsný hladký, lesklý, kluzký Kapka vody vsákne se během chvilky stojí na povrchu Potisk text, střídmé barvy celostránkové barevné fotky Zvuk při mačkání tlumený ostré šustění
Jednotnou odpověď pro konkrétní řetězce jsme nedohledali. Letáky z Lidlu, Kauflandu, Alberta nebo Datartu se liší podle tiskárny i kampaně a technický list papíru žádný z nich nezveřejňuje. Spolehlivější vodítko než logo obchodu dá proto prst a kapka vody.
Co se k ničemu nehodí, míří do modrého kontejneru
Lesklé letáky nemusí končit v koši. Podle webu
Jak třídit, který provozuje společnost EKO-KOM, do modrého kontejneru patří noviny, časopisy, letáky i křídový papír, pokud zůstaly čisté a suché. Před vhozením je stačí složit nebo zmáčknout, ať zaberou méně místa. Větší hromadu odvezte do sběrného dvora nebo výkupny.
S papírem, který už posloužil, se zachází jinak. List zašedlý od okenní špíny, rozmočená výplň z bot nebo stránka nasáklá tukem do tříděného papíru nepatří, protože by zhoršily kvalitu suroviny. Mokrý papír bez mastnoty se dá přidat do kompostu, mastný jde do směsného odpadu.
Matné stránky zvládnou i další drobnosti. Good Housekeeping je doporučuje jako podložku na pracovní stůl při malování s dětmi, na dno zeleninové zásuvky v lednici proti vlhkosti nebo k vytření mastné pánve před mytím, aby tuk neskončil v odpadu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková