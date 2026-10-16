Kopání pařezu sekerou znamená jistou vstupenku do pekla. Objevte trik s vrtačkou a levným hnojivem

Pokácením přerostlého nebo nemocného stromu práce na zahradě zdaleka nekončí. Uprostřed trávníku totiž zůstane masivní pařez, jehož kořenový systém sahá do hloubky i šířky několika metrů. Pokusy o ruční vykopání krumpáčem a sekerou končí po hodinách vyčerpávající dřiny strhanými zády, ztupeným nářadím a obřím kráterem v trávníku. Pokud nechcete platit tisíce korun za příjezd těžké pařezové frézy, nabízí se mnohem chytřejší cesta: navrtat do dřeva soustavu hlubokých otvorů a nechat přírodu a chemii, aby tvrdý špalek rozložily přímo zevnitř.
Ponechaný pařez bez jakéhokoliv zásahu dokáže v zahradě vzdorovat rozkladu klidně deset až patnáct let. Jak vysvětlují odborníci z
Odboru ekologie lesa Výzkumného ústavu pro krajinu, mrtvé dřevo tvoří z velké části odolný lignin a celulóza s extrémně vysokým poměrem uhlíku vůči dusíku, který běžně přesahuje hranici čtyři sta ku jedné. Mikroorganismy a dřevokazné houby potřebují ke svému růstu a trávení dřevních vláken dusík a stabilní vlhkost. Hladká vodorovná řezná plocha pařezu však dešťovou vodu odvádí pryč a na slunci rychle vysychá, čímž proces přirozeného tlení téměř zastaví.
Vyvrtáním svislých kanálků hluboko do těla pařezu tuto přirozenou bariéru okamžitě prolomíte. Otvory fungují jako rezervoáry, které v jádrovém i bělovém dřevě zadržují vodu, přivádějí kyslík do hlubokých vrstev a mnohonásobně zvětšují kontaktní plochu pro působení rozkladných látek či podhoubí. Místo jednoho kompaktního bloku dřeva tak vznikne děrovaná struktura připomínající ementál, která začne chřadnout a měknout současně v celém svém objemu.
Skládání polen přímo na hlínu nebo těsně k fasádě spolehlivě zablokuje schnutí. Dřevo musí ležet na paletách patnáct centimetrů nad zemí Jak pařez správně navrtat: Rozhoduje průměr, hloubka i rozmístění děr
Aby metoda přinesla viditelný výsledek v rozumném čase, nestačí do dřeva udělat několik mělkých ďolíků tenkým vrtáčkem. Základem úspěchu je příprava pařezu: nejprve jej motorovou pilou seřízněte co nejníže k úrovni terénu, ideálně pět až deset centimetrů nad zemí. Čím nižší špalek zůstane, tím menší objem dřeva bude nutné rozložit a tím snáze do něj pronikne půdní vlhkost.
Pro samotné vrtání si připravte dlouhý hadovitý vrták do dřeva (takzvaný šnekový neboli Lewisův vrták) případně plochý frézovací vrták s prodloužením o průměru šestnáct až dvacet pět milimetrů. Vrtání dvaceti až třiceti širokých otvorů do houževnatého dřeva klade obrovské nároky na krouticí moment stroje. Běžná levná aku vrtačka s uhlíkovým motorem se v hloubce deseti centimetrů snadno zakousne a přehřeje, jak ukázal náš
praktický test aku vrtačky při zátěžovém vrtání do masivního dřeva. Pro tuto práci proto vezměte raději silnou elektrickou vrtačku do zásuvky nebo výkonný bezuhlíkový model s přídavnou boční rukojetí.
Otvory vrtejte kolmo shora v pravidelném rastru s rozestupy zhruba pět až osm centimetrů od sebe do hloubky alespoň dvacet až dvacet pět centimetrů. Zvláštní pozornost věnujte vnějšímu prstenci těsně pod kůrou. Právě v bělovém dřevě a lýku dva až čtyři centimetry od okraje proudí míza, která u čerstvých pařezů listnatých stromů (jako je ořešák, švestka, lípa nebo vrba) vytrvale vyživuje kořeny a způsobuje neustálé vyrážení nových výmladků.
Velmi účinným vylepšením je navrtání několika šikmých otvorů z boku těsně nad zemí do nejsilnějších kořenových náběhů pod úhlem pětačtyřiceti stupňů. Pokud se vám podaří boční otvory propojit se svislými kanálky, vznikne uvnitř pařezu průchozí systém, kterým se účinná látka dostane přímo do hlavních kotvících kořenů.
Navrtání hlubokých svislých otvorů po celé řezné ploše pařezu otevře tvrdé dřevo vodě, vzduchu a dřevokazným houbám. Čím vyvrtané otvory naplnit: Čtyři osvědčené postupy
Samotné vyvrtání děr proces nastartuje, ale skutečným motorem rozkladu je náplň, kterou do otvorů nasypete. V praxi se používají čtyři bezpečné metody podle toho, zda je pařez ještě živý, nebo už proschlý:
První a nejúčinnější biologickou cestou je nasazení koncentrovaného dusíkatého hnojiva, především granulované močoviny, síranu amonného nebo ledku. Otvory naplňte hnojivem zhruba do dvou třetin výšky, zalijte teplou vodou, aby se krystaly rozpustily a vsákly do okolních letokruhů, a celý pařez zasypejte vrstvou zralého zahradního kompostu nebo zeminy. Vysoká dávka dusíku okamžitě srazí nepříznivý poměr uhlíku a dusíku. Půdní bakterie a houby z kompostu získají obrovský zdroj energie a začnou celulózu rozkládat několikanásobně rychleji než v přírodě.
Druhou metodou, ideální pro čerstvě pokácené stromy, které se snaží znovu obrazit, je použití hořké soli neboli síranu hořečnatého. Otvory napěchujte až po okraj hořkou solí a opatrně navlhčete vodou tak, aby vznikla hustá kaše. Koncentrovaný roztok na principu osmózy vytáhne z živých buněk dřeva veškerou vodu a spolehlivě umrtví pletiva pod kůrou, aniž by zamořil okolní zahradní půdu. Naopak se striktně vyhněte obyčejné kuchyňské nebo posypové soli (chloridu sodnému), protože sodík zničí půdní strukturu a spálí trávník v okruhu dvou metrů.
Třetí variantou, která spojí užitek s likvidací dřeva, je naočkování pařezu sadbou dřevokazných hub. Jak ukazují poznatky z oblasti mykologie a lesní ochrany publikované
Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, dřevokazné houby disponují specifickými enzymy schopnými rozložit i nejtvrdší buněčný lignin až do kořenových špiček. Do vyvrtaných děr u listnatých stromů můžete zatlouct očkovací kolíčky nebo nasypat zrnovou sadbu hlívy ústřičné či jidášova ucha a otvory zamazat štěpařským voskem. Během dvou až tří let sklidíte několik kilogramů čerstvých hub a pařez se mezitím promění v měkkou trouchnivou hmotu, kterou snadno rozkopnete botou.
Čtvrtým postupem pro trpělivé zahrádkáře je čistě přírodní zvlhčování a zakrytí. Do vyvrtaných děr nasypejte prosátý kompost smíchaný s lesní hrabankou, pařez důkladně prolijte vodou a překryjte jej černou nepropustnou plachtou zatíženou kameny. Pod plachtou vznikne stálé vlhko a tma, což jsou podmínky, ve kterých přirozené saprotrofní houby pracují bez přestávky i během suchého léta.
Většina zahrádkářů sype spadané listí do kompostu ve velkých čistých vrstvách. Suché listy se ale nerozloží ani za tři roky Srovnání metod likvidace pařezu podle času a náročnosti
Následující tabulka porovnává jednotlivé způsoby odstranění pařezu z hlediska rychlosti účinku, finančních nákladů a fyzické námahy:
Způsob likvidace pařezu Doba do rozpadu Finanční náklady Hlavní výhody a praktická omezení Navrtání a dusíkaté hnojivo (močovina) 12 až 24 měsíců Do 200 Kč Bez námahy, obohatí půdu, vyžaduje udržování vlhkosti Navrtání a hořká sůl (síran hořečnatý) 12 až 18 měsíců Do 300 Kč Zastaví obrůstání výmladků, neškodí okolnímu trávníku Naočkování sadbou hlívy ústřičné 24 až 36 měsíců 200 až 400 Kč Sklizeň jedlých hub, rozloží i hluboké kořeny listnáčů Strojní frézování pařezovou frézou Okamžitě (1 hodina) 1 500 až 4 000 Kč Okamžitý výsledek, nutný průjezd stroje na zahradu Ruční vykopání a podsekání kořenů 1 až 2 víkendy 0 Kč (vlastní práce) Extrémní fyzická dřina, zničený okolní trávník
Soused rozdělal otevřený oheň těsně u vašeho plotu. Porušení požární vzdálenosti a imise kouře řeší hasiči i zákon Nebezpečné babské rady: Proč do pařezu nikdy nelít naftu ani olej
V diskusích mezi staršími kutily se dodnes objevují rady nalít do vyvrtaných otvorů v pařezu motorovou naftu, petrolej, vyjetý olej nebo technický benzín, nechat dřevo nasáknout a následně špalek vyhořet. Tento postup je však nejen krajně nebezpečný, ale také přímo nelegální.
Podle
§ 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), patří ropné látky mezi nebezpečné závadné látky, u nichž je každý povinen zabránit jejich úniku do půdy a podzemních vod. Nalitím nafty do pařezu kontaminujete zeminu uhlovodíky na desítky let dopředu, zničíte zdroj pitné vody ve studni a vystavujete se hrozbě vysoké pokuty od České inspekce životního prostředí.
Neméně vážné je požární riziko. Oheň uzavřený v hlubokých otvorech pařezu se snadno přenese do vyschlých podzemních kořenů. Ty pak mohou pod povrchem trávníku nepozorovaně doutnat několik dní a prohořet až k dřevěnému plotu, kůlně nebo základům domu, což je obzvlášť nebezpečné v situacích, kdy jste řešili
kácení a odstranění stromů rostoucích těsně u hranice pozemku. Shrnutí postupu pro odstranění pařezu navrtáním Pařez nejprve seřízněte motorovou pilou co nejníže k zemi, ideálně pět až deset centimetrů nad úrovní trávníku. Pomocí silné vrtačky a hadovitého vrtáku o průměru alespoň šestnáct milimetrů vyvrtejte svislé díry hluboké dvacet centimetrů. Otvory rozmístěte po celé ploše v rozestupech pět až osm centimetrů, přičemž nezapomeňte na okrajový prstenec těsně pod kůrou. Pro rychlé zastavení růstu výmladků nasypte do děr hořkou sůl, pro urychlení tlení použijte močovinu či síran amonný. Navrtaný a naplněný pařez prolijte vodou, přikryjte vrstvou kompostu nebo černou plachtou, aby uvnitř dřeva neklesala vlhkost. Nikdy do otvorů nelijte naftu, vyjetý olej ani kuchyňskou sůl, které trvale zamoří zahradní půdu a spodní vodu. Zdroje fotografií rozklad_parezu_vyvrtane_otvory_drevokazne_houby: Redakce ChytřeNaTo.cz parez_vyvrtane_diry_odstraneni_zahrada: Redakce ChytřeNaTo.cz