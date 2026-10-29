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V hradecké Třebši půjdou k zemi čtyři budovy. Město chystá nový stacionář

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V areálu bývalých Technických služeb v Třebši se chystá demolice, která otevře cestu novému dennímu stacionáři pro lidi se zdravotním postižením. Bourání by mohlo začít v únoru 2027 a hotovo má být do čtyř měsíců.
V hradecké Třebši půjdou k zemi čtyři budovy. Město chystá nový stacionář

V hradecké Třebši půjdou k zemi čtyři budovy. Město chystá nový stacionář

Zdroj: Město Hradec Králové
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 14:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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