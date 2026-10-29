Starý mrazák sesazen z trůnu. Ve zbytečné spotřebě energie ho trumfl jiný domácí spotřebič

Tichý odběr, který nikdo nevnímá
Elektřina je pohodlná a domov si bez ní představit nelze. Jenže když se spotřeba nehlídá, platí se za ni více, než by bylo potřeba. Obecně přitom platí jednoduché pravidlo: čím modernější spotřebič, tím méně proudu potřebuje.
Zajímavé je, že největší příkony nejsou vždy největším problémem. Podle odborníků patří mezi nejnáročnější přístroje ty s příkonem kolem 2000 W. Zná je každý: rychlovarná konvice, mixér nebo fén. Ale jak dlouho je během dne skutečně zapnete? Několik minut. Proto se na složence ukážou jen málo.
Spotřebiče, které nikdy nespí
Úplně jiná situace nastává u přístrojů, které jedou téměř nepřetržitě nebo se používají hodiny denně. Lednice, televize, pračka, sušička či počítač mají spotřebu vyšší a ovlivňují účet daleko víc než občasná konvice. Částečně pomůže výběr úsporného modelu. Pozor ale na označení: dřívější třídy A+, A++ a A+++ už neplatí. Od března 2021 se v Evropské unii používají přehledné energetické štítky se stupnicí A až G.
Úsporná pračka nebo lednice stojí při koupi víc, ale rozdíl se postupně vrací v nižších platbách za proud.
Zvláštní kapitolou je pohotovostní režim, tedy „stand by“. Spotřebič vypadá, že odpočívá, ale ve skutečnosti si dál bere svou dávku energie. Jednotlivé částky jsou malé, jenže denní ztráty několika korun se za rok nasčítají. Výsledkem mohou být stovky, v horším případě i tisíce korun navíc. Praktické řešení nabízí prodlužovací kabel s vypínačem: jedním stisknutím odpojíte televizi, přehrávač i herní konzoli najednou.
Zlozvyk, který vede žebříček
A teď k tomu, co zřejmě ovlivňuje peněženku nejvíc. Je to počítač nechaný přes noc v režimu spánku. Mnoho lidí ho nevypíná, protože ho chtějí mít po ránu hned připravený. Jenže i spící počítač odebírá proud: udržuje v provozu například paměť RAM a síťovou kartu, aby se dokázal na signál probudit.
Spotřeba je v tomto režimu mnohem nižší než při práci a liší se podle modelu. U moderního a energeticky promyšleného počítače se pohybuje kolem 1 až 5 wattů. Starší sestavy ale mohou brát podstatně víc. Navíc k nim bývají připojené další přístroje: externí disky, tiskárna, monitor, reproduktory nebo nabíječky, které odebírají energii zároveň.
Proto odborníci doporučují: „počítač vždy vypínat, pokud jej nebudete používat po delší dobu“. Když přístroj běží nepřetržitě několik dní a nocí, může se podle nich spotřeba vyšplhat až na stokoruny na vyúčtování.
Malé návyky, velký rozdíl
Úspora tedy nezačíná výměnou celé kuchyně, ale u drobností: vypnout počítač, zhasnout světýlka v zásuvce, pořídit lištu s vypínačem. Kolik takových „tichých odběratelů“ máte doma právě vy? Stačí se večer rozhlédnout po bytě.
Zdroje článku: stanfordmag.org, evergreen-electrica.com, ecoflow.com, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová