Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Čtyři desetiletí ve službě. V Brně ocenili policisty za jejich věrnost

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Službě věnovali i více než 40 let.  V Brně ocenili téměř 200 policistů a civilních zaměstnanců za dlouholetou práci, věrnost i zásluhy o bezpečnost. Největší potlesk sklidili ti, kteří ve službě strávili několik desetiletí.
Čtyři desetiletí ve službě. V Brně ocenili policisty za jejich věrnost

Čtyři desetiletí ve službě. V Brně ocenili policisty za jejich věrnost

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 14:30

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Napadení se sexuálním podtextem na Znojemsku. Policisté zadrželi dva mladíky
Napadení se sexuálním podtextem na Znojemsku. Policisté zadrželi dva mladíky
Mrtvici nepozná většina dospělých, v Brně proto vzdělávají už školáky
Mrtvici nepozná většina dospělých, v Brně proto vzdělávají už školáky

Na čtvrtek 29. října připadá Světový den cévní mozkové příhody. Přestože mrtvici zažije každý čtvrtý...

Bez papírů řídil rychle a zběsile. Zdrogovaný muž přerazil pařez a skončil v kolejišti
Bez papírů řídil rychle a zběsile. Zdrogovaný muž přerazil pařez a skončil v kolejišti

Nikdy neměl řidičák, před jízdou se posilnil drogami, v autě převážel větší množství konopí a k tomu všemu...

Umění, záchrana životů i ochrana přírody. Prezident ocenil osobnosti z jižní Moravy
Umění, záchrana životů i ochrana přírody. Prezident ocenil osobnosti z jižní Moravy

Mezi letošními držiteli státních vyznamenání nechybějí ani osobnosti spojené s jihem Moravy. Prezident...

Prezident ocenil brněnského policejního potápěče, který zemřel v Dalešické přehradě
Prezident ocenil brněnského policejního potápěče, který zemřel v Dalešické přehradě

Brněnský policejní potápěč Lukáš Grábl, který v únoru zahynul při služebním výcviku na Dalešické přehradě,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.