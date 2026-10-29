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Z tragického zemětřesení v roce 2010 se Haiti nevzpamatovalo dodnes. Jednu z nejchudších zemí světa ovládá násilí

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12. ledna 2010 postihlo karibský ostrovní stát Haiti zemětřesení o síle přesahující 7 stupňů magnituda s epicentrem nedaleko metropole Port au Prince. Haiti už před ním patřilo k nejchudším zemím světa, po zemětřesení se vše ještě zhoršilo.
Z tragického zemětřesení v roce 2010 se Haiti nevzpamatovalo dodnes. Jednu z nejchudších zemí světa ovládá násilí

Z tragického zemětřesení v roce 2010 se Haiti nevzpamatovalo dodnes. Jednu z nejchudších zemí světa ovládá násilí

Zdroj: UN Photo/Logan Abassi UNDP Global / Creative commons, CC-BY-SA
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 14:30

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