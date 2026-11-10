V Libereckém kraji přibylo dalších 30 km silnic, kde se bude v zimě solit

Kraj leží na území Krkonošského národního parku, chráněných oblastí Jizerských a Lužických hor a Kokořínska, kde jsou daná nějaká omezení zejména z důvodu ochrany životního prostředí, zvláště chráněných druhů a vodních zdrojů, řekl ČTK Petr Správka, předseda představenstva společnosti Silnice LK.
Liberecký kraj je z velké části horskou a podhorskou oblastí, která je na zimní údržbu náročná. „Největší novinkou v letošním roce je jeden nový okruh, který budeme ošetřovat chemicky. Je to okolí Šimonovic, Rádla a Milířů, asi největší efekt to bude mít na úseku Šimonovice - Domaslavice, kde se jezdí okolo Rašovky a ta silnice nahoru v těch točkách se bude ošetřovat chemicky,“ doplnil náměstek hejtmana Daniel David (Starostové pro Liberecký kraj). Minulou zimu kraj za údržbu svých komunikací zaplatil téměř 154,3 milionu korun - nejvíc za posledních deset let.
Krajská společnost Silnice LK zajišťuje údržbu téměř 2065 kilometrů krajských silnic druhých a třetích tříd. Zhruba 880 kilometrů silnic bude v zimě sypat pískem nebo kamennou drtí, kolem 25 kilometrů se bude jen protahovat pluhy bez posypu. Bez údržby zůstane v zimě necelých 56 kilometrů silnic, většinou jde o málo vytížené komunikace třetích tříd, po nichž nejezdí veřejná doprava. Výjimkou je silnice druhé třídy kolem přehrady Souš v Jizerských horách, která se vždy s prvním sněhem pro dopravu zavírá kvůli ochraně zdroje pitné vody. Zhruba 6,5 kilometru dlouhá silnice slouží v zimě běžkařům.
Silničáři mají připraveno 15.000 tun soli a tuny písku a kameniva, mělo by to stačit, minulou zimu spotřebovali 10.856 tun soli a 13.365 tun písku a kamenné drti. Část tzv inertního posypu je recyklovaná. „Podařilo se nám po zimě sebrat něco málo přes 7000 tun inertního materiálu a v rámci výzkumného projektu se z toho podařilo dostat zpátky víc než 60 procent kameniva, které budeme využívat. Zbytek je certifikovaná zemina, kde teď ještě probíhá nějaké dotestování,“ řekl Správka. Díky opětovnému použití kamenné drti šetří podle něj firma miliony korun za nákup kameniva i skládkování tzv. smetků po zimě.