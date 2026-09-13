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Zámek Konopiště ukrývá tajné schodiště ve věži. František Ferdinand si ho nechal postavit kvůli milované manželce

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Zámek Konopiště návštěvníkům odhaluje soukromí Františka Ferdinanda d'Este. Romantické sídlo nedaleko Prahy ukrývá i jednu technickou památku.
Zámek Konopiště

Zámek Konopiště

Zdroj: FOTO:Ondřej Kořínek, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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