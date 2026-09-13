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V Plzeňském kraji porostou v příštích letech počty seniorů, dětí do 14 let ubyde

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Počet obyvatel Plzeňského kraje stoupl za posledních 20 let o 12 procent, tedy asi o 61 tisíc lidí. V regionu nyní žije téměř 613 tisíc obyvatel, kteří se koncentrují do krajského města a okolí. Plzeň za tu dobu získala asi 25 tisíc obyvatel. V kraji bude v příštích 12 letech přibývat seniorů, mladých do 14 let naopak ubyde a počet obyvatel v produktivním věku bude stagnovat. Na sněmu Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK) to řekl ředitel Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje Filip Uhlík.
V Plzeňském kraji porostou v příštích letech počty seniorů, dětí do 14 let ubyde

V Plzeňském kraji porostou v příštích letech počty seniorů, dětí do 14 let ubyde

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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