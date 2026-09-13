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Velká Pardubická dostane nový pohár. Vznikl v lindavské sklárně AJETO

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Nejslavnější dostihový závod v Česku Velká pardubická se Slavia pojišťovnou dostane novou podobu vítězných trofejí. Její vítěz vzešel ze soutěže a stal se jím mezinárodně oceňovaný designér Lukáš Jabůrek. Trofej vznikla ve spolupráci se sklárnou AJETO v Lindavě.
Velká Pardubická dostane nový pohár. Vznikl v lindavské sklárně AJETO

Velká Pardubická dostane nový pohár. Vznikl v lindavské sklárně AJETO

Zdroj: Sklárna AJETO
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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