Za kouření v lese nově hrozí brutální pokuta. Policie zpřísňuje kontroly

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Ticho mezi stromy, vůně jehličí a pocit svobody. Pro mnoho kuřáků patří k víkendové procházce lesem i cigareta. Jenže právě tenhle automatický návyk může skončit finančním kolapsem. Krabička za stopadesát korun se totiž v mžiku promění v účet na třicet tisíc – a to není science fiction, ale realita platného zákona.
Od ledna 2026 totiž vstoupila v platnost novela lesního zákona č. 250/2025 Sb., která zdvojnásobila maximální pokutu za kouření i rozdělávání ohně v lese. Původních patnáct tisíc vyrostlo na částku, za kterou si pořídíte slušné ojeté auto. A není to jen hrozba na papíře – kontroly provádí nejen policie, ale i lesní stráž, která má pravomoc udělit pokutu přímo na místě.
Legislativa přitom nekompromisně řadí zapálení cigarety do stejné kategorie jako přímé rozdělávání ohně nebo odhazování hořících předmětů. Z pohledu Ministerstva zemědělství jde o přestupek při obecném užívání lesa, který ohrožuje majetek i lidské životy. Konkrétní výše sankce se sice posuzuje individuálně podle okolností, ale horní strop zůstává neúprosný.
Mýtus o letním zákazu. Pravidla platí i v mrazu
Spousta lidí věří, že přísná opatření fungují jen během veder a sucha. Opak je pravdou – zákaz kouření v lesích platí dvanáct měsíců v roce, bez ohledu na počasí. Ať už venku mrzne, prší nebo padá sníh, zákon zůstává stejný. Ještě přísnější režim pak nastupuje v extrémně suchých obdobích, kdy kraje a obce mohou vyhlásit další omezení pohybu s otevřeným ohněm.
Co málokdo tuší: celoroční zákaz se vztahuje i na elektronické cigarety. Vaping v lese je stejně zakázaný jako klasické kouření, přestože mnozí uživatelé považují e-cigarety za bezpečnější alternativu. Z hlediska zákona však rozdíl neexistuje.
Hasiči varují, že k zapálení vysušeného porostu stačí naprosté minimum tepelné energie. Nebezpečí nepředstavují jen cigarety, ale třeba i obyčejné zápalky, zapalovače nebo cestovní vařiče. Největší zrádnost spočívá v tom, že plameny nemusí vyšlehnout okamžitě – oheň dokáže doutnat v jehličí a hrabance celé hodiny, aby pak nečekaně propukl úplně jinde.
Hasiči z Libereckého kraje navíc upozorňují, že při plánování ohně mimo les musí bezpečný odstup od stohu, seníku či uskladněného sena činit nejméně sto metrů. Oheň by se nikdy neměl rozdělávat ve vysoké suché trávě, kde se plameny šíří rychlostí blesku.
Padesát metrů od stromů. Ochranné pásmo, o kterém nevíte
Otevřený oheň je samozřejmě zakázaný přímo v lese, pokud nejde o oficiálně vyhrazená místa. Jenže ochranné pásmo sahá mnohem dál, než si většina lidí myslí. Zákon zakazuje rozdělávat i udržovat oheň až do vzdálenosti padesáti metrů od okraje lesa – což odpovídá zhruba polovině fotbalového hřiště.
Tahle hranice je klíčová zejména pro majitele chat a chalup sousedících s lesem. Nestačí odstoupit pár kroků od posledního stromu na vlastní louku a myslet si, že je vše v pořádku. Jediná legální cesta, jak v padesátimetrovém pásmu oheň rozdělat, vede přes předchozí výjimku od vlastníka dotčeného lesa.
I za porušení pravidel kolem otevřeného ohně hrozí pokuta až třicet tisíc korun. Finanční dopad ale může být mnohem brutálnější. Pokud z nedopalku nebo špatně uhašeného táboráku skutečně vznikne požár, viník nese plnou odpovědnost za škody i náklady na zásah hasičů. A ty se počítají v milionech.
Statistiky z posledních let ukazují, proč stát přitvrzuje. V roce 2025 hasiči evidovali 1 520 lesních požárů, což je o 236 případů víc než v roce 2024 – nárůst o osmnáct procent. Ještě horší je pohled na zasaženou plochu: zatímco v roce 2024 shořelo 140 hektarů, v roce 2025 plameny pohltily 332 hektarů – více než dvojnásobek.
Přímé škody přesáhly 18 milionů korun a při zásazích se zranilo 25 lidí. Za většinou těchto tragédií přitom nestojí blesky nebo technické poruchy, nýbrž obyčejná lidská nedbalost. Špatně zašlápnutý nedopalek, nedostatečně prolité ohniště nebo grilování na suché mýtině – faktory, kterým se dá vyhnout trochou ohleduplnosti.
Likvidace lesních požárů patří k nejnáročnějším. Těžká technika se v nepřístupném terénu často nedostane k ohnisku, v okolí chybí vydatné zdroje vody a plameny hnané větrem se po suchých větvích pohybují obrovskou rychlostí. Nechat cigaretu v batohu je tak to nejmenší, co můžete pro bezpečí přírody udělat. A možná i to nejlevnější rozhodnutí vašeho života.
Zdroje článku: POŽÁRY.cz, hzscr.gov.cz, medium.seznam.cz, arecenze.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská