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Kvíz: Patříte mezi znalce českých pohádek? Poznejte klasiky podle princů a princezen

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České pohádky se divákům nikdy neomrzí a jejich poetika, morální poselství i žánrová hravost se budou publiku všech generací líbit asi navždy. Jedním ze základních prvků poctivé pohádky pak samozřejmě musí být princ či krásná princezna. Poznáte ale, do jaké pohádky slavné královské postavy patří jen podle jejich jména?
Kvíz: Patříte mezi znalce českých pohádek? Poznejte klasiky podle princů a princezen

Kvíz: Patříte mezi znalce českých pohádek? Poznejte klasiky podle princů a princezen

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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