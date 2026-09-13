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Rohlíčky dnes budou obzvláště vypečené: Recept na zlatavé rohlíky jako z pekárny

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Upéct doma rohíky, které chutnají jako od pekaře, jsem si troufla poprvé loni na podzim. Výsledek mě přesvědčil, že se k nim budu vracet pořád.
Fotografie k rohlíkům

Fotografie k rohlíkům

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Var a peč s Martinkou / Cestuj a ochutnávaj, Zlaté a křupavé: Domácí rohlíky z kynutého těsta, které zmizí z plechu dřív, než vychladnou
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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