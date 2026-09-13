Vědci z Brna zkoumali řepku. Vysoké teploty jí škodíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vědci z Brna zkoumali řepku. Vysoké teploty jí škodí
Poslední tropický den zasáhl Česko ve středu 9. září, zda bude pro tento rok finální nelze s jistotou říct....
Počet obyvatel Jihomoravského kraje klesl v letošním prvním pololetí o 1737 na 1,228.779 lidí. Od začátku...
Brněnské derby nováčků první ligy ovládli fotbalisté Zbrojovky, kteří v duelu 8. kola zdolali Artis 2:1....
Stavba bezbariérové plošiny u vchodu do Tyršova sadu přinesla překvapivá nálezy. Výkop tak připomněl...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →