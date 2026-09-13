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Vědci z Brna zkoumali řepku. Vysoké teploty jí škodí

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Dennívýzva
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Vysoké teploty narušují přirozené dozrávání semen řepky. Semena vystavená horku častěji praskají. Vědcům z výzkumného centra CEITEC Masarykovy univerzity v Brně se podařilo mechanismus lépe objasnit.
Vědci z Brna zkoumali řepku. Vysoké teploty jí škodí

Vědci z Brna zkoumali řepku. Vysoké teploty jí škodí

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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