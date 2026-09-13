Mareš se díval na SuperStar s čtyřletou dcerou a zažil překvapení. „Pro tu dětskou duši to byl silný zážitek," přiznal

Leoš Mareš strávil léto 2026 na castinzích a natáčení comebackové
SuperStar. Pořad znal zevnitř, znal dramaturgii vyřazování, znal emoce, které show cíleně staví. Jenže 2. září, když si sedl na gauč a pustil první díl na Nově společně se čtyřletou Alex, uviděl soutěž poprvé očima někoho, kdo žádný televizní filtr nemá. A právě ten moment, ne velkolepá porota, ne sledovanost, ne návrat po pěti letech, ho podle vlastních slov zasáhl nejvíc. Holka z Prahy, která nepostoupila
Alex do té doby znala z televize pohádky.
SuperStar byla její první „dospělá“ show. Když se na obrazovce objevila soutěžící a začala zpívat, čtyřletá holčička reagovala nadšeným „wow“. Pak přišel verdikt poroty: nepostup. A Alex ztichla. Podle Mareše, který celou historku popsal v rozhovoru pro Super.cz, byla dcera smutná a na vyřazenou soutěžící myslela ještě dlouho po skončení dílu. „Pro tu dětskou duši to byl silný zážitek,“ přiznal Mareš a dodal, že dospělý divák je „omlácený stovkami příběhů“ a vyřazení bere jako rutinu. Dítě bez takového brnění prožije nepostup jako skutečnou nespravedlnost.
Nejde přitom o jednorázový záchvěv. Po odvysílání šli s Alex venčit psa a na procházce si začali hrát na
SuperStar. Alex byla nejdřív soutěžící z Prahy, Mareš porotce. Pak si role vyměnili, a dcera zasedla do poroty. Televizní zážitek se okamžitě přelil do dětské imaginativní hry, což je podle nás nejsilnější důkaz, že formát na ni opravdu zapůsobil. Marešovy pochybnosti versus realita
Před premiérou Mareš otevřeně připouštěl obavy. V rozhovoru pro
Super.cz se ptal sám sebe: bude ještě někoho zajímat? Formát běžel naposledy v roce 2021, televizní krajina se od té doby posunula ke streamingu a krátkým videím. Skepse byla na místě. SuperStar v roce 2026
Po odvysílání ale mluví jinak, o „pozitivním a velkolepém“ dojmu. A právě reakce Alex mu tu proměnu zřejmě potvrdila nejhmatatelněji. Není to PR fráze,
když vidíte vlastní dítě, jak se trápí kvůli cizí holce na obrazovce. Dá se říct, že čtyřletá divačka bez jakékoli nostalgie nebo loajality ke značce otestovala, jestli SuperStar ještě umí vyvolat emoci. Umí. Comeback v číslech i v pravidlech
SuperStar 2026 měla televizní premiéru ve středu 2. září ve 20:20 na TV Nova, online byl první díl dostupný už od 1. září na Oneplay. Mareš se tentokrát vrátil jako moderátor, na rozdíl od ročníků 2020 a 2021, kdy seděl v porotě. Sám to komentoval slovy, že se vrací „tam, kde to všechno začalo“, a poprvé moderuje i castingová kola. V porotě zasedli Pavol Habera, Ewa Farna, Jakub Prachař a Calin.
Sledovanost premiéry podle dat ATO citovaných serverem MediaGuru:
Ročník Diváci 15+ Poznámka 2026 591 000 lehce nad startem 2021 2021 571 000 poslední řada před pauzou 2015 760 000 výrazně silnější úvod 2011 928 000 éra bez streamingové konkurence
Čísla, která nás v Redakci VIPŽivot zajímala, ukazují, že comeback nepřepisuje rekordy, ale v kontextu fragmentovaného trhu drží solidní základ.
Novinka ročníku 2026 je i upravená mechanika: Golden Room, SuperVýběr Top 50, semifinále a živá kola, v nichž o vítězi rozhodne výhradně publikum. Výhra činí dva miliony korun. Co říká dětská reakce o „opotřebovaném“ formátu
Mareš nechtěně nabídl zajímavý test. Dospělý divák přistupuje k talentové show s nánosem zkušeností, ví, že vyřazení je součást dramaturgie, že slzy jsou
střihově podpořené, že příběhy jsou vybrané pro maximální efekt. Čtyřleté dítě tohle všechno ignoruje. Vidí člověka, který zpívá, a pak je smutné, že odchází. Žádná ironie, žádný odstup.
Právě proto je Alexina reakce podle nás cennější než jakýkoli rating. Sledovanost
řekne, kolik lidí si pořad zapnulo. Dětský pláč nad nepostupem řekne, že formát stále funguje na nejzákladnější emoční rovině, tam, kde žádná marketingová kampaň nedosáhne.
Na gauči u Marešů doma se ten večer potkaly dvě věci: návrat show, o které její
vlastní moderátor pochyboval, a první televizní zážitek holčičky, která ještě neví, co je to dramaturgický oblouk. Vyhrála holčička.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová