Muž pobírá předčasný důchod a dostane nabídku zaměstnání. Výplata penze se mu může zastavit

Představme si člověka, který odešel do předčasného starobního důchodu, ale ještě nedosáhl svého řádného důchodového věku. Po několika měsících dostane zajímavou nabídku klasického pracovního poměru například na plný nebo zkrácený úvazek. Samotný nástup do práce mu přiznaný předčasný důchod nezruší, zásadně ale ovlivní jeho výplatu. Pokud zaměstnání zakládá účast na důchodovém pojištění, Česká správa sociálního zabezpečení mu předčasný důchod po dobu takového zaměstnání vyplácet nemůže.
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Rozhodující není počet hodin, ale účast na pojištění
Neplatí tedy jednoduché pravidlo, že člověk v předčasném důchodu nesmí pracovat vůbec. Rozhodující je, zda konkrétní výdělečná činnost zakládá účast na důchodovém pojištění. U běžného pracovního poměru tato podmínka zpravidla splněna je. Stejný problém může nastat také u některých pracovních dohod, pokud příjem překročí hranici rozhodnou pro účast na pojištění. V roce 2026 například u dohody o provedení práce vzniká povinná účast na pojištění při měsíčním příjmu alespoň 12 000 korun.
Některé menší přivýdělky možné zůstávají
Předčasný důchodce může před dosažením řádného důchodového věku vykonávat takovou výdělečnou činnost, která účast na důchodovém pojištění nezakládá. Může jít například o některé dohody s příjmem pod příslušným limitem. U zaměstnání malého rozsahu je v roce 2026 rozhodný příjem 4 500 korun měsíčně. Vždy je však nutné posuzovat konkrétní typ pracovního vztahu a výši příjmu, protože pravidla se u jednotlivých dohod liší.
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Výplata se zastaví, nárok na důchod nezmizí
Pokud člověk nastoupí do zaměstnání, ze kterého je účasten důchodového pojištění, neznamená to, že by o předčasný důchod definitivně přišel. Přiznaný důchod nadále existuje, pouze se po určitou dobu nevyplácí. Po ukončení zaměstnání, které výplatě bránilo, může být jeho výplata znovu obnovena. Stejně tak omezení odpadá po dosažení řádného důchodového věku, kdy už je možné pobírat starobní důchod a současně pracovat bez tohoto omezení.
Pozor i na podporu v nezaměstnanosti
Stejné omezení se netýká pouze klasického zaměstnání. ČSSZ upozorňuje, že do dosažení řádného důchodového věku nenáleží výplata předčasného starobního důchodu ani v období, kdy člověk pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Kdo tedy pobírá předčasnou penzi a zvažuje návrat do práce, měl by si ještě před podpisem smlouvy ověřit, zda nové zaměstnání zakládá účast na důchodovém pojištění.
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Po dosažení důchodového věku omezení končí
Zásadním okamžikem je dosažení řádného důchodového věku. Od té chvíle už může člověk standardně kombinovat zaměstnání s pobíráním starobního důchodu. Předčasnost přiznaného důchodu se tím ale nemaže a krácení, které vzniklo kvůli dřívějšímu odchodu do penze, zůstává trvalé. Proto se u nabídky běžného zaměstnání vyplatí předem spočítat nejen čistou mzdu, ale také to, o jakou částku důchodu člověk během práce dočasně přijde.
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