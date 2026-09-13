České dráhy otevřely v Chebu moderní halu údržby vlaků, stála 830 milionů

Stavba byla částečně financována dotací z fondu Spravedlivá transformace a ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Další část tvoří úvěr od Evropské investiční banky.
Nová hala bude sloužit servisu vlakových souprav pro celý Karlovarský kraj a částečně i pro soupravy z Ústeckého kraje. Budova je dlouhá 176 metrů a má tři koleje. Ty jsou dlouhé 165 metrů pro možnost servisu celých vlakových souprav bez nutnosti rozpojování. ČD ji využijí i k vyšším stupňům oprav dalších konkrétních vlakových souprav. Po celé délce haly je portálový jeřáb s nosností 12,5 tuny a pět sad zvedáků, které umožní zvednutí až pěti vozových souprav najednou.
"V současné době zde pracuje necelých 100 zaměstnanců střediska údržba Cheb. Nová hala s sebou nese požadavek na další zaměstnance, zejména s kvalifikací elektrotechnik, elektronik, což jsou profese, které jsou obecně nedostatkové. Proto v rámci západních Čech a Chebu navazujeme spolupráci se školami tak, abychom získali kvalifikované zaměstnance z řad studentů a nabídli jim perspektivní uplatnění u Českých drah," řekl Honomichl. ČD počítají s navýšením počtu pracovníků o zhruba 15 až 20 procent.
Opravárenská hala v Chebu je jediným zařízením ČD svého druhu v Karlovarském kraji a působnost střediska přesahuje i do okolních regionů. Do budoucna není ani vyloučena spolupráce s dopravci za hranicemi v Německu. Od roku 2028 jsou v plánu servisy jednotek Railjet, které doposud spravuje rakouská firma. Kromě dálkových souprav bude nová hala sloužit i údržbě regionální dopravy - jednotek PESA řady RegioShark a RegioFox i RegioPanterů.
Výstavbu nové opravárenské haly zahájily ČD v květnu 2024. Moderní hala nahradila starou severní rotundu z 19. století, která už nevyhovovala současným požadavkům. V zastaralých budovách původního opravárenského střediska se kvůli omezeným prostorům musely vlaky opravovat z větší části pod širým nebem, což komplikovalo práci mechaniků.
Víkendový program Dne železnice v Chebu v sobotu navštívily stovky příznivců železnice. Do neděle jsou k vidění desítky kusů historické i moderní techniky Českých drah a jejich partnerů, například populární lokomotivy Šlechtična nebo Všudybylka, další motorové i elektrické lokomotivy, osobní drezíny a historické parní lokomotivy. Prohlédnout si návštěvníci mohou také moderní vlakové soupravy, kterými jezdí cestující i na tratích v Karlovarském kraji. Areál se rozdělil do tří světů - historie, změny a zábavy. Večer následuje tradiční noční show.