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České dráhy otevřely v Chebu moderní halu údržby vlaků, stála 830 milionů

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Nová opravárenská hala Českých drah (ČD) začala fungovat Chebu. Moderní tříkolejové servisní centrum se stavělo 28 měsíců a stálo 830 milionů korun bez DPH. Novinářům to po slavnostním otevření v rámci Národního dne železnice v Chebu řekl náměstek generální ředitelky ČD pro servis Tomáš Honomichl.
České dráhy otevřely v Chebu moderní halu údržby vlaků, stála 830 milionů

České dráhy otevřely v Chebu moderní halu údržby vlaků, stála 830 milionů

Zdroj: České dráhy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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