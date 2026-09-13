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Módní policie týdne: Koktová zazářila, Jašków jako by šel na nákup a elegantní Laurinová

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Uplynulý týden byl na společenské události pořádně bohatý a známé tváře opět ukázaly, co ukrývají ve svých šatnících. Ornella Koktová (33), Bára Basiková (63), Sabina Laurinová (54) i Natálie Halouzková (25) tentokrát módně zabodovaly. Jediným, kdo zůstal trochu pozadu, byl Robert Jašków (56). Aplausin.cz přináší další módní policii a tentokrát se rozhodně bylo na co dívat.
Laurinová

Laurinová

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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