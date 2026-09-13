Máte v koupelně a v kuchyni staré obklady? Tento snadný trik z nich udělá designový skvost

Proč barva na obkladech nedrží
Představte si situaci: rozhodnete se osvěžit zastaralou koupelnu nebo kuchyni, investujete čas i peníze do nákupu kvalitní barvy, pečlivě natřete každou dlaždici – a za měsíc se nátěr začíná odlupovat v celých plátech. Frustrace je pochopitelná, ale příčina téměř nikdy neleží v samotném nátěru.
Skutečný viník se skrývá v přípravě povrchu, kterou většina lidí podceňuje nebo úplně vynechává. Glazovaný keramický povrch je totiž navržen tak, aby odpuzoval vodu i nečistoty – a právě tato vlastnost mu zároveň brání přijmout jakýkoli nátěr.
Mastnota z vaření, vodní kámen, zbytky mýdla a neviditelný film z čisticích prostředků vytvářejí na obkladech bariéru, která znemožňuje přilnutí barvy. Zvlášť zákeřné jsou spáry, kde se kromě běžných nečistot často usazuje i plíseň. Pokud tyto problémy před malováním neodstraníte, žádná barva – ani ta nejdražší – dlouho nevydrží.
Tajemství trvalého nátěru tkví v povrchové úpravě
Klíčem k úspěchu není drahá barva ani speciální technika nanášení. Rozhodující je mechanická úprava povrchu, která změní fyzikální vlastnosti glazury. Bez ní se pokoušíte přilepit barvu na materiál, který je přirozeně navržen tak, aby nic nepřijímal.
Broušení brusným papírem se zrnitostí kolem 100 odstraní lesklou vrchní vrstvu a vytvoří mikroskopicky drsný povrch. Nejde o hrubé obrušování – stačí jemné přebroušení, které glazuru matuje a dává barvě možnost zachytit se. Po broušení je nezbytné povrch důkladně otřít vlhkým hadříkem, aby se odstranil veškerý prach.
Teprve po vybroušení přichází na řadu adhezní základní nátěr. Na rozdíl od běžných penetrací obsahuje speciální pryskyřice, které fungují jako molekulární můstek mezi hladkou keramikou a finální barvou. Tento nátěr se nanáší ve dvou vrstvách – první vrstva musí být před aplikací druhé zcela suchá.
Pro dokonale hladký výsledek bez viditelných tahů štětce použijte jemný pěnový váleček. Ten věrně imituje původní glazovaný povrch a výsledek vypadá profesionálně. Během práce s adhezním nátěrem nezapomeňte na rukavice a ochrannou masku.
Která barva skutečně vydrží
Výběr správného typu barvy rozhoduje o tom, zda bude renovace úspěšná, nebo skončí zklamáním. Klasické interiérové barvy – zejména ty na vodní bázi – ve vlhkém prostředí rychle selhávají. Nejsou navrženy pro kontakt s vodou ani pro mechanické namáhání, které obklady v koupelně a kuchyni běžně zažívají.
Emailové barvy nabízejí vysokou trvanlivost a poměrně snadnou aplikaci, mají však výraznější zápach během schnutí. Epoxidové barvy patří mezi nejodolnější varianty – vynikají mimořádnou rezistencí vůči vlhkosti, opotřebení i agresivním čisticím prostředkům, proto jsou ideální právě do koupelen a kuchyní.
Na trhu existují také speciální voděodolné barvy určené přímo na obklady. Akrylové a křídové barvy se hodí spíše pro dekorativní úpravy v méně namáhaných prostorech, kde nehrozí časté stříkání vodou ani intenzivní čištění.
Po nanesení finální barvy je třeba počkat minimálně 24 hodin před jakýmkoli kontaktem s vodou. Ale pozor – i když je povrch suchý na dotek, k úplnému chemickému vytvrzení (zejména u epoxidových barev) dochází až po 7 až 14 dnech. Během této doby je nutné chránit nátěr před hrubým mechanickým namáháním a silnými čisticími prostředky.
Pokud chcete po sjednocení barvy obkladů i spár vrátit kontrast, můžete po úplném zaschnutí použít speciální spárovací fix, kterým snadno obnovíte bílou nebo šedou barvu spár.
Je však nutné počítat s tím, že malování není univerzální řešení pro všechny situace. Podlahové obklady na frekventovaných místech, které jsou vystaveny obuvi, domácím mazlíčkům a nárazům, si jen těžko udrží dokonale upravený vzhled natrvalo. Zde může být kompletní výměna obkladů dlouhodobě praktičtější volbou.
Zdroje článku: resin-pro.co.uk, build-construct.com, azet.sk, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá