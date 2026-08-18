V Itálii vyhlásili zákaz nočního vycházení pro děti

Slunce, moře a večerní procházky po promenádě – tak vypadá dovolená v Itálii pro většinu rodin. Jenže v některých přímořských letoviscích se pravidla hry mění. Kalábrijské městečko Praia a Mare přišlo s opatřením, které může leckterého návštěvníka zaskočit: děti mladší čtrnácti let tu nesmějí od jedné hodiny v noci do půl sedmé ráno na ulici bez doprovodu dospělého.
Radnice zdůrazňuje, že nejde o šikanu turistů. Problém nastal během hlavní sezóny, kdy se mladiství bez dozoru potulovali rušnými ulicemi dlouho po půlnoci. Rodiče, kteří povinnost doprovodu zanedbají, čelí pokutě až 500 eur. Opatření platí dočasně do konce srpna, ale signalizuje širší trend v italských destinacích.
Elektrické koloběžky jako noční hrozba
Vedení města upozorňuje především na riziko spojené s elektrickými koloběžkami a podobnými vozítky. Mladí jezdci se po setmění prohánějí úzkými uličkami plnými chodců, což v kombinaci s nedostatečnou zkušeností vytváří nebezpečné situace. Kolize s turisty i místními obyvateli se v letních měsících výrazně zvýšily.
Starosta Antonino De Lorenzo vysvětluje zavedení tohoto opatření snahou chránit samotné nezletilé i širší veřejnost. Noční hodiny v turistických centrech přinášejí specifická nebezpečí, která radnice nemůže ignorovat. Mezi hlavní důvody patří riziko dopravních nehod a kolizí v nočním provozu, zejména v souvislosti s mikromobilitou, nebezpečí fyzických útoků a potyček v rušných nočních hodinách, snadnější přístup k alkoholu a omamným látkám, prevence vandalismu a poškozování veřejného i soukromého majetku a ochrana dětí před kontaktem s mládežnickou kriminalitou.
Kdy přesně platí zákaz a co hrozí rodičům
Konkrétní časové rozmezí je vymezeno od 1:00 do 6:30 ráno. Mimo tento interval se děti mohou pohybovat volně. Radnice zdůrazňuje, že cílem není zbytečně omezovat rodinnou dovolenou – večerní procházky po pláži nebo pozdní večeře v restauraci zůstávají bez problému možné.
Pokud však strážníci zastihnou mladistvé bez doprovodu v zakázaném čase, následuje kontakt s rodiči a v případě opakovaného porušení finanční sankce. Opatření má především preventivní charakter a město doufá, že samotná existence pravidla povede k větší pozornosti ze strany zákonných zástupců.
Italská letoviska zpřísňují pravidla po celé zemi
Praia a Mare není v regionu osamocené. Podobný zákaz zavedlo také nedaleké kalábrijské letovisko Diamante. Jde o součást širšího trendu, kdy se oblíbené destinace snaží regulovat dopady masového turismu. Přetížená infrastruktura, problémy s odpadky a neukázněné chování části návštěvníků nutí radnice k razantnějším krokům.
Pro cestovatele to znamená jedinou radu: před odjezdem do Itálie se vyplatí sledovat nejen předpověď počasí, ale také místní vyhlášky. Pravidla se město od města výrazně liší a spoléhat na to, že všude platí totéž, může vést k nepříjemným překvapením. Včasná informovanost je nejlepší ochranou před zbytečnými pokutami a zkaženou dovolenou.
Zdroje článku: cosenzachannel.it, heute.at, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský