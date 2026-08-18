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V Itálii vyhlásili zákaz nočního vycházení pro děti

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Kalábrijské městečko Praia a Mare šokovalo turisty neobvyklým pravidlem. Děti mladší 14 let nesmějí do půl sedmé ráno ven bez rodičů.
V Itálii vyhlásili zákaz nočního vycházení pro děti

V Itálii vyhlásili zákaz nočního vycházení pro děti

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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