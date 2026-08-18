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Dělníci našli zlatý poklad v hodnotě 217 000 000 Kč zazděný ve zdi sklepa

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Osmnáctiletý brigádník si přišel vydělat na stavbu. Místo rutinní práce s kanalizací však narazil na schránku plnou zlatých slitků a tisíců mincí. Čeká ho teď pět let nejistoty.
Dělníci našli zlatý poklad v hodnotě 217 000 000 Kč zazděný ve zdi sklepa

Dělníci našli zlatý poklad v hodnotě 217 000 000 Kč zazděný ve zdi sklepa

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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