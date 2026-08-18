Kolik vás stojí kapající kohoutek za jediný měsíc, i když kape jen pomalu? Ta suma vám vyrazí dech

Internetem koluje děsivá legenda. Kapající kohoutek prý dokáže zruinovat rodinný rozpočet. Suma na vyúčtování vám vyrazí dech. Realita je mnohem mírnější.
Slabé kapání znamená denní únik dvaceti až čtyřiadvaceti litrů. Za měsíc odteče 600 až 720 litrů studené vody. V penězích? Osmdesát až sto patnáct korun měsíčně. Cena dvou piv v hospodě.
Za rok se částka vyšplhá na 1000 až 1300 korun. Rozhodně ne apokalypsa, kterou vám slibují některé titulky.
Když je to horší
Situace graduje, pokud kohoutek teče silněji. Nebo pokud jde o teplou vodu.
Silné kapání vypustí denně 54 litrů. Měsíčně 1620 litrů, ročně skoro 20 metrů krychlových. U studené vody zaplatíte 220 až 255korun měsíčně. Za rok 2500 až 3 tisíce.
Teče-li teplá voda, přičtěte náklady na ohřev. Plyn nebo elektřina. I slabé kapání teplé vody vás vyjde na sto padesát až tři sta korun měsíčně.
Kolik stojí oprava a kdy se vrátí?
Představte si pražskou domácnost. Rok 2026, cena vody 157 korun 21 haléřů za metr krychlový. Kohoutek slabě kape, denně je to 24 litrů studené vody.
Měsíční ztráta: 720 litrů. Finanční dopad: 113 korun 19 haléřů. Ročně 1377 korun.
Nové gumové těsnění přitom stojí jen deset až dvacet korun. Kartuše do pákové baterie 200 až 500 korun. Opravíte-li si to sami, investice se vrátí za jeden až čtyři měsíce.
A teď pozor. Tady začíná skutečný horor
Zapomeňte na kohoutek. Protékající toaleta je jiná liga.
Slabý únik z WC znamená 150 až 1000 litrů denně. Nepozorovaně. Beze zvuku. Měsíčně vás to stojí 600 až 4500 korun.
Silně protékající záchod? Tisíc až dva tisíce litrů denně. Měsíční náklady: 4500 až 9000 korun. Ročně? Desítky tisíc z rodinného rozpočtu.
Tady už nejde o drobné. Tady jde o peníze, za které byste mohli jet na dovolenou.
Jak poznat problém
Ceny vody se v Česku liší. Průměr se pohybuje kolem 135 až 145 korun za metr krychlový včetně DPH. V jednotlivých regionech můžete zaznamenat výrazné rozdíly. Zatímco v Ostravě lidé platí jen zhruba 112 Kč, v Liberci stejný objem vody stojí 156 Kč.
Bez ohledu na region a přesnou cenu však platí jedno pravidlo: Mějte spotřebu pod kontrolou.
Pravidelně kontrolujte vodoměr v době, kdy v domě nikdo vodu aktivně neodebírá. Točí se ručička? Máte problém. A ten problém se jmenuje protékající toaleta.
Zdroje článku: e15.cz, poradimsi.cz, smv.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý