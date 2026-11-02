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Americká uniforma, československá past. Tak fungovala akce Kámen

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Při akci Kámen vodila StB uprchlíky přes falešnou hranici do fingované americké úřadovny. Příběh Minaříkových dokládá i dochovaný vzkaz matce.
Bílý hraniční kámen s českým lvem na louce u hospodářských budov.

Bílý hraniční kámen s českým lvem na louce u hospodářských budov.

Zdroj: Luboš Matuš / Wikimedia / CC BY 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 21:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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