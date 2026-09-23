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Gasly promluvil o následcích zpackané strategie na Madringu

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Situace, kterou si tuto sezónu prošli Jack Doohan a Esteban Ocon, se zopakovala: příznivci Franca Colapinta se opět „předvedli“ a zahltili Pierra Gaslyho i jeho blízké lavinou urážek a výhrůžek kvůli týmové strategii na Madringu.
Gasly promluvil o následcích zpackané strategie na Madringu

Gasly promluvil o následcích zpackané strategie na Madringu

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