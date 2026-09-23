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Žádná změna se nekoná: Hadjar prodloužil smlouvu s Red Bullem

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Den před očekávaným návratem Isacka Hadjara do kokpitu ho Red Bull potěšil, protože svými dobrými výkony si vysloužil prodloužení smlouvy i pro sezonu 2027. Dnes jsme tak poznali další kompletní jezdeckou sestavu pro příští rok.
Žádná změna se nekoná: Hadjar prodloužil smlouvu s Red Bullem

Žádná změna se nekoná: Hadjar prodloužil smlouvu s Red Bullem

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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