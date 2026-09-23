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Oconův konec by měl být zpečetěný: Sám ho naznačil

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Dennívýzva
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Zprávy ze středy z Baku naznačují, že o konci Estebana Ocona v Haasu je už v podstatě rozhodnuto a čeká se pouze na oficiální potvrzení ze strany týmu. Určený by měl být i Francouzův nástupce, kterým se podle všeho stane Rafael Câmara.
Oconův konec by měl být zpečetěný: Sám ho naznačil

Oconův konec by měl být zpečetěný: Sám ho naznačil

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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