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D35 na trase Sadová - Plotiště si můžete v sobotu projet na bruslích i na kole

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Už v sobotu 26. září si budou moci lidé vyzkoušet nový úsek D35 Sadová - Plotiště ještě před jeho otevřením pro řidiče. ŘSD chystá Den otevřené dálnice s programem pro děti i dospělé, na své si přijdou také cyklisté a bruslaři.
D35 na trase Sadová - Plotiště si můžete v sobotu projet na bruslích i na kole

D35 na trase Sadová - Plotiště si můžete v sobotu projet na bruslích i na kole

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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