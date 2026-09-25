D35 na trase Sadová - Plotiště si můžete v sobotu projet na bruslích i na kolePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
D35 na trase Sadová - Plotiště si můžete v sobotu projet na bruslích i na kole
Výloha bývalého Erka v Mostecké ulici už prozrazuje, co bude dál. Od prosince se do prostor nastěhuje nový...
Den české státnosti letos připadá na pondělí 28. září. Velké supermarkety a další prodejny proto musí...
Deset jednotek hasičů zasahuje od dnešního časného rána u požáru plechové haly ve Dvorské ulici v Hradci...
Někteří letos odmaturovali, jiní kandidovali už v devadesátých letech. O 37 míst v zastupitelstvu Hradce...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →