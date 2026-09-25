Benešovka se má konečně pohnout. Město chystá garáže se zelenými střechami

Benešova třída měla být výkladní skříní moderního Hradce. Místo toho se z ní během desetiletí stal symbol zanedbaného veřejného prostoru a podle části obyvatel i ostuda města. Rozpadající se ochozy, uzavřené lávky a zchátralé garáže se pravidelně vracejí do veřejných debat a nyní také do předvolebních programů.
Benešova třída vznikala od 70. let jako prosperující bulvár s obchody, službami a moderním bydlením. Část prošla obnovou v roce 2014, zbytek území však dál chátral a některé konstrukce muselo město postupně uzavírat.
Město teď slibuje konkrétní posun. Rada schválila podmínky soutěže na projektanta druhé a třetí etapy regenerace. Zakázka za předpokládaných 12,5 milionu korun bez DPH už nemá přinést další obecnou studii, ale dokumentaci potřebnou pro povolení a následnou stavbu.
„Máme hotový plán a teď už soutěžíme projektanta, který připraví dokumentaci potřebnou pro povolení i samotnou stavbu. Nejde tedy o další studii nebo vizualizaci,“ uvedl náměstek primátorky pro rozvoj Lukáš Řádek.
Na garážích mají vzniknout zelené střechy
Projekt se zaměří především na dvě severní garáže, které mají nahradit současné objekty. Na jejich střechách vzniknou pobytové zelené plochy o celkové rozloze přibližně 7 500 metrů čtverečních. Počítá se s vegetací, lavičkami, hospodařením s dešťovou vodou i dalšími prvky pro obyvatele.
Součástí zakázky budou také severozápadní a severovýchodní ochozy a stříšky a opravy dalších podobných konstrukcí v okolí bytových domů.
Nový plán rozdělil obnovu Benešovky na menší části. Město tak nechce čekat, až bude možné postavit vše najednou. Pokud půjde například opravit ochozy dříve než garáže, mají se práce uskutečnit samostatně.
„Pokud bude možné opravit ochozy dříve než postavit nové garáže, nechceme, aby jedno zbytečně čekalo na druhé,“ vysvětlil Řádek.
V pondělí začne demolice lávky
Zatímco příprava velkých etap bude pokračovat projektováním a povolováním, některé viditelné práce začnou už nyní. V pondělí 28. září se rozběhne demolice ocelové lávky poblíž Polikliniky III.
Během prací nebude možné procházet ani projíždět pod lávkou. Přímé spojení z ochozu k poliklinice zůstane uzavřené až do budoucí rekonstrukce. Chodci budou muset sejít středním schodištěm na úroveň ulice a pokračovat po chodníku směrem k podchodu.
Od 1. října začne také výměna rampy pro pěší u supermarketu Billa. Současnou konstrukci výrazně poškodila koroze, nahradí ji proto nová železobetonová rampa se zábradlím.
Demolice lávky vyjde na téměř 3,9 milionu korun bez DPH, nová rampa přibližně na 950 tisíc. Pokud práce nezkomplikuje počasí, hotovo by mělo být do konce letošního roku.
Na zahájení hlavní stavby si však Benešovka ještě počká. Vybraný projektant musí nejprve připravit dokumentaci, získat potřebná povolení a rozpočty. Teprve potom může město hledat stavební firmy a určit termíny jednotlivých etap.