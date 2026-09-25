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Benešovka se má konečně pohnout. Město chystá garáže se zelenými střechami

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Benešova třída se po letech slibů a studií posouvá k další fázi obnovy. Hradec hledá projektanta nových garáží se zelenými střechami a oprav ochozů. Už v pondělí zároveň začne demolice lávky u Polikliniky III, v říjnu přijde na řadu rampa u Billy.
Benešovka se má konečně pohnout. Město chystá garáže se zelenými střechami

Benešovka se má konečně pohnout. Město chystá garáže se zelenými střechami

Zdroj: Markéta Hamerníková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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