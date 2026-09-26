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Drtivá srážka u Dřevěnice. Řidiče zdemolovaného auta museli vyprostit hasiči

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Okolnosti vážné dopravní nehody vyšetřují policisté od pátečního odpoledne v katastru obce Dřevěnice na Jičínsku. Srazila se tam čelně dvě osobní auta.
Drtivá srážka u Dřevěnice. Řidiče zdemolovaného auta museli vyprostit hasiči

Drtivá srážka u Dřevěnice. Řidiče zdemolovaného auta museli vyprostit hasiči

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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