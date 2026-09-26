Drtivá srážka u Dřevěnice. Řidiče zdemolovaného auta museli vyprostit hasičiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Drtivá srážka u Dřevěnice. Řidiče zdemolovaného auta museli vyprostit hasiči
Na kilometru 7,5 dálnice D5 ve směru na Prahu došlo v pondělí ráno k hromadné dopravní nehodě několika...
Dálniční kamera zachytila mimořádně nebezpečnou situaci na dálnici D5. Osmdesátiletý senior najel do...
Vážná nehoda se stala v úterý v podvečer u Zašové na Vsetínsku. Motorkář se tam srazil s dodávkou, na místě...
Za každou tragickou nehodou jsou bohužel konkrétní pohnuté osudy. Nyní vyšlo najevo, že v autě, které dnes...
ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.Všechny články tohoto autora →