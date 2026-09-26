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Jazz obsadí Hradec. Bude se hrát v kostele, kině i rozpálené sauně

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Hradec Králové čeká na začátku října pořádná jazzová jízda. Festival Jazz Goes to Town přiveze muzikanty z Evropy i Ameriky a letos se rozhodně nebude hrát jen na klasických pódiích.
Jazz obsadí Hradec. Bude se hrát v kostele, kině i rozpálené sauně

Jazz obsadí Hradec. Bude se hrát v kostele, kině i rozpálené sauně

Zdroj: Město Hradec Králové
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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