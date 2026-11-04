Tesla Cybercab nemá volant ani pedály a přesto už jezdí po ulicích. Úřady až teď řeší, jestli je to vůbec legální

Tesla 3. září 2026 nasadila do omezeného komerčního provozu v Austinu více než 40 vozů Cybercab. Ty nemají volant, akcelerační pedál ani brzdový pedál. Uvnitř najdete dvě sedadla, centrální displej a nouzové tlačítko, které umožňuje vozidlo okamžitě zastavit a spojit se s operátorem. Nejde o koncept ani prototyp testovaný na uzavřeném okruhu. Cestující si jízdu objednávají prostřednictvím aplikace Robotaxi a vůz je přepravuje po veřejných silnicích bez lidského řidiče. Jen o den později, 4. září 2026, americký federální úřad NHTSA oznámil, že zahajuje takzvaný Audit Query. Jde o prověrku, která má zjistit, zda Tesla správně sama certifikovala Cybercab z hlediska souladu s federálními bezpečnostními normami. Ty přitom historicky počítají s vozidly vybavenými volantem a pedály.
Proč může auto bez volantu vůbec vyjet na silnici
Odpověď spočívá ve dvou odlišných rovinách amerického práva. Na úrovni státu Texas platí od 28. května 2026 autorizační režim pro komerční autonomní vozidla. Provozovatel musí získat autorizaci od texaského úřadu TxDMV, deklarovat soulad s federálními předpisy, mít záznamové zařízení a pojištění a zajistit, aby vozidlo dokázalo přejít do stavu minimálního rizika. Tesla podle dostupných informací tyto podmínky splnila.
Na federální úrovni funguje systém, který může Evropanům připadat překvapivý: výrobce v USA sám potvrzuje, že jeho vozidlo splňuje federální bezpečnostní standardy FMVSS. Před uvedením na trh přitom nepotřebuje předběžné schválení od NHTSA. Úřad soulad kontroluje především následně, a právě to se nyní děje. Tesla tedy nemusela vyjet na silnici nelegálně. Využila systém, který výrobcům umožňuje uvést vozidla na trh na základě vlastní certifikace, zatímco regulátor může jejich postup prověřit až poté.
Co přesně NHTSA zkoumá a co hrozí
Federální audit se zaměřuje na zásadní otázku: jak Tesla zdůvodnila, že Cybercab bez volantu a pedálů splňuje normy FMVSS, které počítají s tradičními ovládacími prvky pro lidského řidiče. NHTSA přitom už od června 2025 nabízí také možnost požádat o výjimku podle části 555. Tento postup je určen mimo jiné pro vozidla, která nesplňují některé požadavky kvůli konstrukci bez tradičního volantu, zrcátek či brzdových pedálů. Tesla se však podle dostupných informací vydala jinou cestou: rozhodla se Cybercab certifikovat sama podle stávajících pravidel. Tím na sebe bere riziko, že regulátor její výklad zpochybní.
Audit může skončit bez dalších opatření, ale také může vést k požadavku na doplnění údajů, svolávací akci nebo jiným donucovacím krokům. Na úrovni Texasu může příslušný úřad autorizaci omezit, pozastavit nebo zrušit, pokud provoz vozidel ohrožuje veřejnost. V krajním případě by tak Cybercaby mohly z ulic zmizet. Samotné zahájení auditu však ještě neznamená, že úřad rozhodl o jejich nezákonnosti.
Časová osa: od testů k ostrému provozu
Cesta Cybercabu na austinské silnice nebyla skoková. Podle uvedených informací probíhala následovně:
- Q1 2026 – Tesla rozšiřuje službu Robotaxi s vozy Model Y v Austinu, Dallasu a Houstonu. Cybercab zatím není součástí veřejného provozu.
- Q2 2026 – Začíná výroba Cybercabu a probíhají inženýrské testovací jízdy na veřejných silnicích i zaměstnanecké jízdy v areálu Gigafactory Texas.
- 3. září 2026 – Tesla nasazuje více než 40 Cybercabů do komerčního provozu v omezených oblastech Austinu.
- 4. září 2026 – NHTSA oznamuje zahájení auditu zaměřeného na samocertifikaci Cybercabu.
Důležitý detail: tvrzení, že „úřady to řeší až teď“, neznamená, že celé měsíce nečinně přihlížely. Mezi zahájením veřejného provozu Cybercabu a oznámením federálního auditu uplynul jediný den. To odpovídá americkému systému, v němž výrobce vozidlo sám certifikuje a regulátor může jeho postup následně prověřit.
Cybercab versus zbytek světa
Tesla vstupuje do segmentu, v němž má Waymo značný náskok. Konkurent ze skupiny Alphabet v květnu 2025 uváděl více než 250 tisíc placených jízd týdně ve čtyřech městech. V lednu 2026 spustil veřejné jízdy v Miami a v září 2026 oznámil rozšíření provozu do 14 měst. Tesla má zatím Cybercaby nasazené v omezené oblasti Austinu.
Zásadní je také rozdíl mezi Cybercabem a běžnými zákaznickými vozy Tesly. Majitelé Modelů 3, Y nebo S vybavených funkcí Full Self-Driving (Supervised) musí stále sledovat provoz a být připraveni zasáhnout. Tesla na svém webu opakovaně uvádí, že FSD (Supervised) odpovídá systému úrovně SAE Level 2. Nejde tedy o plně autonomní řízení a systém řidiče nenahrazuje.
Původní vize z roku 2016, kdy Elon Musk sliboval, že zákazníci budou moci zapojit svá vlastní auta do sdílené flotily robotaxi, se tak postupně posunula jiným směrem. Namísto flotily běžných zákaznických vozů se Tesla soustředí také na účelově navržený Cybercab, který má fungovat jako robotaxi bez tradičních ovládacích prvků.
Co by to znamenalo pro Česko
Evropská unie plně automatizovaná vozidla principiálně připouští. Nařízení 2019/2144 počítá se systémy, které mohou převzít řízení, akceleraci i brzdění, a stanovuje, že požadavky na sledování dostupnosti řidiče se na takové systémy nevztahují. To však samo o sobě neznamená, že každé autonomní vozidlo může bez dalších podmínek vyjet na evropské silnice.
Český zákon č. 130/2025 Sb., účinný od 1. ledna 2026, pracuje s pojmem „automatizované vozidlo“ v rámci, který počítá s tím, že řidič musí být připraven na výzvu vozidla bezpečně převzít řízení. U Cybercabu bez volantu a pedálů proto vyvstávají zásadní právní a praktické otázky. Než by podobné robotaxi mohlo začít jezdit v Česku, bylo by nutné vyřešit nejen technické požadavky na schválení vozidla, ale také pravidla pro jeho provoz a odpovědnost za řízení.
Austinský experiment Tesly představuje významnou zkoušku amerického regulačního systému, který se musí vypořádat s vozidly navrženými od počátku bez lidských ovládacích prvků. Výsledek auditu NHTSA může ovlivnit nejen další provoz Cybercabů v Texasu, ale také způsob, jakým budou americké úřady přistupovat k podobným vozidlům v budoucnu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík