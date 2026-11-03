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Google testuje stavový řádek pro Wear OS, dorazí v příští verzi

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Operační systém Wear OS od Googlu pro hodinky nemá komplikované prostředí a změn nebývá tak moc. Většinou se dotýkají grafického podání, případně ciferníků nebo widgetů....
Google testuje stavový řádek pro Wear OS, dorazí v příští verzi

Google testuje stavový řádek pro Wear OS, dorazí v příští verzi

Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 13:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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