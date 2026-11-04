iPhone má roky „chybu“, kvůli které budík zazvoní, ale neslyšíte ho. Apple slíbil opravu, jenže problém se stále vrací

Zní to absurdně, ale jde o jednu z nejdéle se opakujících stížností mezi uživateli iPhonů. Budík se vizuálně aktivuje, obrazovka se rozsvítí a odpočet běží, jenže zvuk, který vás má vytáhnout z postele, se neozve. Apple 30. dubna 2024 prostřednictvím vyjádření pro NBC a The Wall Street Journal potvrdil, že o problému ví a pracuje na jeho odstranění. Neuvedl ale termín opravy, přesnou příčinu ani seznam potenciálně postižených modelů. Podobné potíže uživatelé popisovali i v dalších letech, mimo jiné u iOS 18.2 v lednu 2025 a později u novějších verzí systému. Podle oficiální dokumentace Applu by budík měl zvonit i při zapnutém tichém režimu nebo režimu Nerušit. Pokud se neozve kvůli chybě systému, jde tedy o problém, který je v rozporu s očekávaným chováním funkce.
Šest let stejného symptomu
Veřejná diskusní vlákna na Apple Support Community, v nichž uživatelé popisují budík, který se aktivuje, ale nevydává zvuk, sahají přinejmenším do října 2020. Zpočátku šlo o jednotlivá hlášení, postupně se ale podobné zkušenosti začaly opakovat.
V lednu 2025 například uživatel s iOS 18.2 popsal situaci, kdy zkušební budík nastavený na pět minut fungoval správně, ale skutečný ranní alarm o několik hodin později zůstal tichý. Další uživatelé v následujících letech hlásili potíže také po aktualizacích systému. Samotná existence podobných příspěvků ovšem nedokazuje, že všechny případy mají stejnou příčinu nebo že se týkají všech modelů iPhonu.
Problémy se navíc nemusí omezovat jen na aplikaci Hodiny. Novější systémová rozhraní pro práci s alarmy mohou mít vlastní chyby a jejich chování závisí také na konkrétní implementaci. Bez podrobnějších technických informací od Applu ale nelze spolehlivě určit, zda jednotlivá hlášení souvisejí s jednou společnou chybou.
Jeden symptom, víc příčin
Pod tvrzením „budík nezazvonil“ se může skrývat několik různých situací. Ne vždy jde o chybu systému; někdy může být příčinou nastavení hlasitosti, chování dalších zařízení nebo omezení aplikace třetí strany.
- Attention Aware Features: Na iPhonech s Face ID dokáže systém rozpoznat, že se díváte na displej, a v určitých situacích snížit hlasitost upozornění. Tato funkce je určena k tomu, aby telefon nereagoval zbytečně hlasitě, když mu věnujete pozornost. Sama o sobě ale nedokazuje, že právě ona způsobuje úplné ztišení ranního budíku. Apple její fungování popisuje v oficiální dokumentaci.
- Nesprávně nastavená hlasitost: Hlasitost vyzvánění a upozornění nemusí odpovídat tomu, jak hlasitě chcete slyšet budík. V závislosti na verzi iOS a nastavení zařízení proto zkontrolujte příslušné ovládací prvky a ověřte, že hlasitost není příliš nízká.
- Apple Watch a režim spánku: Pokud používáte Apple Watch, záleží na tom, kde jste budík nastavili a jak máte zařízení nakonfigurovaná. Alarm vytvořený přímo na hodinkách se nemusí současně ozvat i na iPhonu. Je proto důležité vědět, které zařízení vás má ráno probudit.
- Aplikace třetích stran: Alternativní budíky mohou mít vlastní omezení. Jejich chování může záviset na oprávněních, nastavení oznámení, zvukových funkcích nebo na tom, zda aplikace běží podle očekávání. Pokud se potíže objevují jen v jedné aplikaci, ověřte její oficiální pokyny a vyzkoušejte také systémovou aplikaci Hodiny.
Apple nezveřejnil úplnou technickou analýzu všech případů ani seznam zařízení, kterých se problém týká. Uživatelská hlášení proto nelze považovat za důkaz jediné společné příčiny. Pravděpodobnější je, že stejný výsledek — tichý budík — může mít různé důvody, od nesprávného nastavení až po chybu systému.
Co udělat, aby budík příště opravdu zazvonil
Dokud neznáte příčinu konkrétního problému, vyplatí se projít několik základních kroků, které mohou riziko selhání snížit:
- Zkontrolujte zvuk alarmu. Otevřete budík v aplikaci Hodiny a ověřte, že nemáte jako zvuk nastavenou možnost „Žádný“. Vyberte konkrétní tón a ujistěte se, že je dostatečně hlasitý.
- Ověřte hlasitost. Otevřete Nastavení → Zvuky a haptika a zkontrolujte hlasitost vyzvánění a upozornění. Pokud vaše verze iOS nabízí samostatné nastavení hlasitosti alarmů, zkontrolujte také to.
- Vyzkoušejte vypnutí funkcí reagujících na pozornost. Na iPhonu s Face ID otevřete Nastavení → Zpřístupnění → Face ID a pozornost a dočasně vypněte funkce reagující na pozornost. Poté ověřte, zda se chování budíku změnilo.
- Zkontrolujte propojení s Apple Watch. Pokud používáte režim spánku, ověřte, kde je alarm nastavený a na kterém zařízení má zvonit. Nespoléhejte na to, že se každý alarm automaticky přehraje současně na iPhonu i hodinkách.
- Otestujte budík po aktualizaci. Po instalaci nové verze iOS si nastavte zkušební alarm a ověřte, že funguje. Krátký test sice nemůže zaručit bezproblémové fungování během celé noci, ale pomůže odhalit některé chyby v nastavení.
Záložní budík není paranoia
Na běžné ranní vstávání může iPhone bez problémů stačit. Pokud ale potřebujete vstát na pracovní pohovor, ranní let nebo důležitou zkoušku, není rozumné spoléhat pouze na jediný alarm v jediném zařízení. Fyzický budík na nočním stolku, druhý telefon nebo samostatně nastavený alarm na Apple Watch mohou posloužit jako další pojistka.
Ani Android není bez problémů. Také u něj mohou alarmy selhat kvůli nastavení hlasitosti, režimu Nerušit nebo omezením konkrétní aplikace. U obou platforem je proto důležité rozlišovat mezi chybou systému a problémem způsobeným nastavením.
Apple v dubnu 2024 potvrdil, že se zabývá hlášeními o nefunkčních budících. To ale samo o sobě neznamená, že všechny pozdější případy mají stejnou příčinu nebo že problém přetrvává na každém novějším systému. Při potížích je nejlepší nejprve zkontrolovat nastavení, nainstalovat dostupné aktualizace a ověřit, zda se problém opakuje.
U verzí iOS se navíc mohou měnit dostupné funkce i nabídky nastavení. Informace o aktuálních vydáních a opravách proto hledejte v oficiálním přehledu aktualizací zabezpečení Apple. Pokud potřebujete mít jistotu, že se ráno probudíte včas, nejspolehlivější pojistkou zůstává druhý nezávislý budík.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman